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К Земле на большой скорости мчит астероид: до максимального сближения осталось несколько недель

Скорость 4660 Nereus составляет 6578 километра в секунду

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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К нашей планете на большой скорости мчит космический камень.  Об этом сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на американское ведомство NASA.

К Земле на большой скорости мчит астероид: до максимального сближения осталось несколько недель

Астероид. Фото Фото: NASA

Согласно данным специалистов, в начале следующего месяца к Земле максимально приблизится астероид длинной свыше трехсот метров. Для сравнения, высота Эйфелевой башни во французской столице — 300 метров. 

Сообщается, что небесное тело под названием 4660 Nereus имеет яйцевидную форму. В момент максимального сближения с нашей планетой (11 декабря) он будет находиться на расстоянии 3,9 миллиона километров от нас. 

Для справки: расстояние между Землей и её единственным естественным спутником Луной составляет 384 400 километров. Таким образом в момент самого близкого сближения 4660 Nereus будет находиться в десять раз дальше, чем наш спутник. 

Данный объект мчит к нам со скоростью 6578 километра в секунду. Согласно классификации NASA он считается потенциально опасным, однако по заверениям ученых, Земле ничего не угрожает. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездный фестиваль. Запечатленный объект называют шаровым скоплением. Оно находится недалеко от центра нашей галактики Млечный Путь. В скоплении находятся тысячи плотно "упакованных" светил. 

Также "Комментарии" информировали о том, что специалисты проводят наблюдения за необычным космическим объектом. Астрономы рассказали, что одна из комет ведет себя непредсказуемо и излучает очень яркие вспышки. Недавно её яркость увеличилась более чем в двести раз. В кампании по наблюдении участвует даже известный телескоп Hubble.


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Источник: https://www.jpost.com/science/asteroid-the-size-of-eiffel-tower-heading-for-earth-in-december-684133
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