Телескоп NASA зафиксировал смерть звезды похожей на Солнце: как она выглядит (ФОТО)

Космический телескоп запечатлел в космосе смерть звезды. Данные были опубликованы на официальной странице космического телескопа ESA/NASA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

На фотографии, которую сделала космическая обсерватория можно увидеть туманность под названием "Муравей". Она получила своё название потому, что её очертание напоминает голову и тело садового муравья. Но на самом деле это смерть звезды, похожей на наше Солнце.

Специалисты отметили, что телескопу удалось детально запечатлеть данную туманность. Это бросило вызов старым представлениям о последних стадиях жизни звезды.

Наблюдая за приближающимися к смерти звездами, похожими на Солнце, данные Hubble показали астрономам, что судьба нашего светила, вероятно, будет более интересная и сложная, чем предполагалось всего несколько лет назад.





Фото: NASA, ESA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: R. Sahai (Jet Propulsion Lab) and B. Balick (University of Washington)

