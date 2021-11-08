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Телескоп NASA зафиксировал смерть звезды похожей на Солнце: как она выглядит (ФОТО)

Туманность, которая образовалась после взрыва напоминает садового муравья

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Космический телескоп запечатлел в космосе смерть звезды. Данные были опубликованы на официальной странице космического телескопа ESA/NASA Hubble в социальной сети Instagram. 

Телескоп NASA зафиксировал смерть звезды похожей на Солнце: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На фотографии, которую сделала космическая обсерватория можно увидеть туманность под названием "Муравей". Она получила своё название потому, что её очертание напоминает голову и тело садового муравья. Но на самом деле это смерть звезды, похожей на наше Солнце.

Специалисты отметили, что телескопу удалось детально запечатлеть данную туманность. Это бросило вызов старым представлениям о последних стадиях жизни звезды.

Наблюдая за приближающимися к смерти звездами, похожими на Солнце, данные Hubble показали астрономам, что судьба нашего светила, вероятно, будет более интересная и сложная, чем предполагалось всего несколько лет назад.

Телескоп NASA зафиксировал смерть звезды похожей на Солнце: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: R. Sahai (Jet Propulsion Lab) and B. Balick (University of Washington)

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Hubble сфотографировал уникальный объект в нашей галактике. Туманность HD 44179, которая запечатлена на фото получила название Красный прямоугольник. Однако, как выяснилось позже, на самом деле объект имеет форму напоминающую букву "X". Небесное тело образовалось в созвездии Единорог.

Также "Комментарии" информировали о том, что астрономы увидели в космосе "кошачий след". Изображение объекта удалось получить благодаря инфракрасному телескопу. Его оборудование может видеть сквозь плотные и толстые облака газа и пыли. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CV79z8FAl2I/
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