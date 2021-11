NASA обнаружило в космосе загадочные полосы: как они выглядят (ФОТО)

Космический телескоп запечатлел в космосе гигантские ленты из газа. Фотография была опубликована на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Hubble. Фото из открытых источников

На снимке можно увидеть сияющий объект, получивший название DEM L249. Астрономы считают, что данный объект является результатом сверхновой типа 1a, что является смертью белого карлика.

Белые карлики обычно стабильны, но в двойной системе (где две звезды, вращаются вокруг друг друга) белый карлик может гравитационно вытягивать так много вещества от своего компаньона, что тот достигает критической массы и взрывается.

DEM L249 расположен в Большом Магеллановом Облаке, представляет собой необычный остаток сверхновой. Астрономы, использующие рентгеновскую обсерваторию NASA Chandra и ESA XMM-Newton, обнаружили, что ее газ более горячий и светится в рентгеновских лучах ярче, чем остаток типичной сверхновой типа 1a. Астрономы подозревают, что белый карлик DEM L249 был более массивным, чем ожидалось.

Фото: NASA, ESA, and Y. Chou (Academia Sinica, Institute of Astronomy and Astrophysics); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что телескоп Hubble запечатлел одну из самых горячих звезд во Вселенной. Астрономы отмечают, что яркость таких объектов может превышать яркость нашего светила в миллион раз. Они расходуют все свое топливо всего за несколько миллионов лет. На фотографии можно увидеть светило другого типа, и оно является еще более массивным.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что NASA Ingenuity взлетел над поверхностью красной планеты. Во время своего очередного полета аппарат находился в воздухе более двух минут и пролетел несколько сотен метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!