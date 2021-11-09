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NASA Ingenuity взлетел над поверхностью Марса

NASA Ingenuity снова поднялся в небо над Красной планетой

сегодня, 19:19
Автор:

Денис Подставной
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Беспилотный летательный аппарат Ingenuity американского ведомства NASA совершил очередной полет над поверхностью Марса. Об этом сообщает издание Space.com.

NASA Ingenuity взлетел над поверхностью Марса

Дрон Ingenuity. Фото: NASA

Вертолет совершил свой 15-ый полет 6 ноября. Аппарат находился в воздухе на протяжении 128,8 секунды. За это время он преодолел расстояние около 400 метров и поднялся на высоту 12 метров. 

Представители Лаборатории реактивного движения NASA, которая управляет миссией, сообщили, что Ingenuity произвольно сделал снимки, представляющие научный интерес, и они скоро будут обработаны.

Для справки: Ingenuity приземлился с марсоходом NASA Perseverance 18 февраля этого года на дно кратера Джезеро шириной 45 километров. Его целью является демонстрация возможностей воздушного исследования Красной планеты.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что астрономы исследуют загадочный объект, который тысячи лет назад окружал звезду, похожую на нашу. Ученые отметили, что он имеет настолько сложную структуру газовых облаков, что её трудно понять. Специалисты из американского ведомства NASA смогли "озвучить" данную планетарную туманность, для того, чтобы её можно было воспринимать не только глазами. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что мощный телескоп смог зафиксировать гигантский "Красный прямоугольник" в космосе, который, на самом деле, не имеет прямоугольной формы. Благодаря новому оборудованию астрономы смогли узнать, что в действительности небесное тело имеет куда более интересную форму. Объект находится в созвездии Единорога в тысячах световых лет от нашего дома. 


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Источник: https://www.space.com/mars-helicopter-ingenuity-15th-flight
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