NASA Hubble наблюдает в космосе за снеговиком: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы показали туманность, что светится собственным светом. Изображение было опубликовано на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Звездное небо. Фото: Pixabay

Астрономы с помощью оборудование космического телескопа Hubble получили данные о туманности Шарплесс 2-302 или Снеговик. Она является ярким примером эмиссионной туманности, представляющей собой газовое облако, которое настолько заряжено энергией ближайших массивных звезд, что светится собственным светом. Излучение этих массивных звезд отрывает электроны от атомов водорода туманности в процессе, называемом ионизацией. Когда заряженные электроны переходят из состояния с более высокой энергией в состояние с более низкой энергией, они излучают энергию в виде света, заставляя газ туманности светиться.

С земного телескопа Шарплесс 2-302 немного похожа на двухлепестковый шар газа, но на этом изображении космического телескопа Hubble запечатлены детали изгибающихся кривых яркого газа и темных узлов пыли в небольшом участке туманности.



Для справки: туманность Снеговик находится в созвездии Корма на расстоянии примерно шести тысячах световых лет от Земли.





Фото: NASA, ESA, and J. Tan (Chalmers University of Technology); Processing; Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

