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NASA Hubble наблюдает в космосе за снеговиком: как он выглядит (ФОТО)

С земного телескопа Шарплесс 2-302 немного похожа на двухлепестковый шар газа

сегодня, 20:00
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали туманность, что светится собственным светом. Изображение было опубликовано на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Hubble наблюдает в космосе за снеговиком: как он выглядит (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Астрономы с помощью оборудование космического телескопа Hubble получили данные о туманности Шарплесс 2-302 или Снеговик. Она является ярким примером эмиссионной туманности, представляющей собой газовое облако, которое настолько заряжено энергией ближайших массивных звезд, что светится собственным светом. Излучение этих массивных звезд отрывает электроны от атомов водорода туманности в процессе, называемом ионизацией. Когда заряженные электроны переходят из состояния с более высокой энергией в состояние с более низкой энергией, они излучают энергию в виде света, заставляя газ туманности светиться.

С земного телескопа Шарплесс 2-302 немного похожа на двухлепестковый шар газа, но на этом изображении космического телескопа Hubble запечатлены детали изгибающихся кривых яркого газа и темных узлов пыли в небольшом участке туманности.

Для справки: туманность Снеговик находится в созвездии Корма на расстоянии примерно  шести тысячах световых лет от Земли.

NASA Hubble наблюдает в космосе за снеговиком: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and J. Tan (Chalmers University of Technology); Processing; Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что астрономы из американского ведомства NASA запечатлели в космосе удивительно красивый объект. Он образовался после взрыва огромной звезды, масса которой превышала массу нашего Солнца в десятки раз. После сверхновой образовалась туманность, что раскинулась на более, чем сто световых лет. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Chandra и ESA XMM-Newton зафиксировали в космосе горячие полосы из газа. По предположениям ученых их оставил умерший белый карлик, однако данный остаток горячей и ярче, чем типичный остаток такого типа. 


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-surveys-a-snowman-sculpted-from-gas-and-dust
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