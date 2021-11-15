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NASA Hubble запечатлел в космосе загадочный объект: как он выглядит (ФОТО)

Туманность Песочные часы находится на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли

сегодня, 15:55
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали, как выглядит удивительная планетарная туманность. Снимок был опубликован на официальной странице телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA Hubble запечатлел в космосе загадочный объект: как он выглядит (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

На фотографии, сделанной космической обсерваторией Hubble запечатлена молодая туманность Песочные часы. Она является планетарной туманностью на расстоянии около восьми тысяч световых лет от нашего дома. 

Как рассказали ученые, планетарные туманности на самом деле не имеют ничего общего с планетами. Такое название объекты получили из-за того, что ранее, не имея мощных телескопов, астрономы считали, что они являются планетами.  

Фактически, так называемые планетарные туманности — это газовые оболочки, расширяющиеся из умирающих звезд.

Отметим, что до сих пор до конца не ясно, что заставило туманность Песочные часы приобрести такую необычную форму. 

NASA Hubble запечатлел в космосе загадочный объект: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Raghvendra Sahai and John Trauger (JPL), the WFPC2 science team, and NASA

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат NASA Juno сделал завораживающий снимок Юпитера. В этот момент он пролетал над облаками газового гиганта на несколько десятков тысяч километров. Полученное изображение обработал гражданский ученый. На снимке можно увидеть известный гигантский циклон протяженностью 400 километров. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что астрономы смогли запечатлеть зарождение новой звезды. Она находится в отражательной туманности. Отмечается, что в итоге протозвезда сможет собрать достаточно вещества, чтобы начать ядерный синтез, а после начать излучать свет. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWQrCmQMiwn/
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