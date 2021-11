NASA Hubble запечатлел в космосе загадочный объект: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы показали, как выглядит удивительная планетарная туманность. Снимок был опубликован на официальной странице телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Звездное небо. Фото: Pixabay

На фотографии, сделанной космической обсерваторией Hubble запечатлена молодая туманность Песочные часы. Она является планетарной туманностью на расстоянии около восьми тысяч световых лет от нашего дома.

Как рассказали ученые, планетарные туманности на самом деле не имеют ничего общего с планетами. Такое название объекты получили из-за того, что ранее, не имея мощных телескопов, астрономы считали, что они являются планетами.

Фактически, так называемые планетарные туманности — это газовые оболочки, расширяющиеся из умирающих звезд.

Отметим, что до сих пор до конца не ясно, что заставило туманность Песочные часы приобрести такую необычную форму.





Фото: Raghvendra Sahai and John Trauger (JPL), the WFPC2 science team, and NASA

