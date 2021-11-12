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NASA Hubble запечатлел рождение новой звезды (ФОТО)

В конце концов протозвезда в туманности IC 2631 может гравитационно собрать достаточно вещества, чтобы начать ядерный синтез и излучать свою собственную энергию и свет

сегодня, 19:07
Автор:

Денис Подставной
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Телескоп Hubble американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA) сделал новое фото в космосе. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

NASA Hubble запечатлел рождение новой звезды (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Взор обсерватории в этот раз пал на часть отражательной туманности под названием IC 2631, которая содержит протозвезду (горячее и плотное ядро формирующейся звезды, где накапливаются газ и пыль). В конце концов протозвезда может гравитационно собрать достаточно вещества, чтобы начать ядерный синтез и излучать свою собственную энергию и свет.

Для справки: Отражательные туманности — это облака газа и пыли, которые отражают свет близлежащих звезд. Их свет рассеивается сквозь газ и пыль, как луч фонарика, освещающий туман в темноте. Из-за того, что свет рассеивается при попадании на мелкую пыль межзвездной среды, эти туманности часто имеют голубоватый цвет.

Астрономы наблюдали данную туманность, когда искали диски из газа и пыли вокруг молодых звезд.

NASA Hubble запечатлел рождение новой звезды (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and K. Stapelfeldt (Jet Propulsion Laboratory); Processing; Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что яркий огненный шар озарил небо над США. Метеор осветил небо через девять минут после старта миссии Crew-3 компании SpaceX.

Также портал "Комментарии" писал о том, что специалисты озвучили остаток умершей звезды, расположенный в нескольких сотнях световых лет от нашего дома. Ученые рассказали, что данный объект образовался в результате того, что звезда с малой массой сбросила внешний материал ближе к концу своей жизни.


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/reflected-starlight-bathes-forming-star-in-new-hubble-image
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