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Россия уничтожила свой спутник ракетой: орбиту Земли засыпало космическим мусором

Согласно оценкам USSPACECOM, обломки будут оставаться на орбите в течение многих лет, а возможно и десятилетий

сегодня, 13:17
Автор:

Денис Подставной
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Россия уничтожила спутник в космосе. Об этом пишет издание Корреспондент, ссылаясь на космическое командование США.

Россия уничтожила свой спутник ракетой: орбиту Земли засыпало космическим мусором

Земля. Фото из открытых источников

Как стало известно, Россия протестировала противоспутниковую ракету с прямым выведением на орбиту. В ходе испытаний был уничтожен российски спутник Космос-1408. Это привело к образованию космического мусора на околоземной орбите. 

Согласно оценкам американских специалистов, к настоящему времени образовалось более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков и, вероятно, будут образованы сотни тысяч осколков меньшего орбитального мусора.

Глава космического командования генерал Джеймс Дикинсон отметил, что теперь из-за этих обломков космическим аппаратам придется чаще маневрировать дабы избегать столкновений.

"Россия продемонстрировала сознательное пренебрежение вопросами безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран", — сказал генерал армии США Джеймс Дикинсон. 

По оценкам USSPACECOM, обломки будут оставаться на орбите в течение многих лет, а возможно и десятилетий. 

Россия уничтожила свой спутник ракетой: орбиту Земли засыпало космическим мусором - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в россии выкорчевали все пни в берёзовой роще ради 100 долларов. Ведущие популярной в России программы "Орел и решка" сами того не подразумевая своим поступком привели к тому, что россияне поиздевались над природой. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что президент Зеленский объявил о старте программы поддержки "креативного, спортивного и транспортного" секторов экономики. Граждане Украины, получившие две дозы вакцины, смогут получить через "Дію" 1000 гривен и потратить их на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4417523-kosmycheskoe-komandovanye-ssha-rossyia-sbyla-sovetskyi-sputnyk
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