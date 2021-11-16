Россия уничтожила свой спутник ракетой: орбиту Земли засыпало космическим мусором

Россия уничтожила спутник в космосе. Об этом пишет издание Корреспондент, ссылаясь на космическое командование США.

Земля. Фото из открытых источников

Как стало известно, Россия протестировала противоспутниковую ракету с прямым выведением на орбиту. В ходе испытаний был уничтожен российски спутник Космос-1408. Это привело к образованию космического мусора на околоземной орбите.

Согласно оценкам американских специалистов, к настоящему времени образовалось более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков и, вероятно, будут образованы сотни тысяч осколков меньшего орбитального мусора.

Глава космического командования генерал Джеймс Дикинсон отметил, что теперь из-за этих обломков космическим аппаратам придется чаще маневрировать дабы избегать столкновений.

"Россия продемонстрировала сознательное пренебрежение вопросами безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран", — сказал генерал армии США Джеймс Дикинсон.

По оценкам USSPACECOM, обломки будут оставаться на орбите в течение многих лет, а возможно и десятилетий.

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