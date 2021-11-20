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NASA запечатлело в космосе "подводный мир": как он выглядит (ФОТО)

Туманности NGC 2014 и NGC 2020 находятся в галактике Большое Магелланово Облако

сегодня, 20:45
Автор:

Денис Подставной
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Мощный космический телескоп американского ведомства NASA сделал фотографию завораживающего космического объекта. Изображения были опубликованы на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA запечатлело в космосе "подводный мир": как он выглядит (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Как рассказали ученые, на снимке можно увидеть обширную область звездообразования в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути. Она была названа Космическим Рифом, потому что напоминает подводный мир. 

Сверкающий центральный элемент оранжевой туманности (NGC 2014) представляет собой группу ярких крупных звезд, каждая из которых в 10-20 раз массивнее нашего светила. Напротив, кажущаяся изолированной голубая туманность NGC 2020, была создана одиночной звездой-мамонтом в 200 тысяч раз ярче, чем Солнце. 

NASA запечатлело в космосе ”подводный мир”: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

NASA запечатлело в космосе ”подводный мир”: как он выглядит (ФОТО) - фото 3

Фото: NASA, ESA, and STScI

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA Perseverance запечатлел один из самых сложных полетов марсианского вертолета Ingenuity. На кадрах можно увидеть, как камера ровера фиксирует взлет летательного аппарата. После этого дрон выполняет манёвр, чтобы выровнять оборудования для разведки и начинает движение в горизонтальном направлении. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астронавт ESA снял завораживающее видео с борта Международной космической станции. В этот момент он находился над европейским континентом. Как сообщил космонавт, за время своего пребывания на МКС он успел сделать несколько сотен тысяч снимков и будет делиться ими в будущем. Отмечается, что в один из моментов видео, можно увидеть ночную Украину. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWeNPmcJYga/
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