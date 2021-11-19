Миллионы огней ночной Европы: астронавт ESA снял завораживающее видео с борта МКС (ВИДЕО)

Астронавт показал, как выглядит Европа с борта Международной космической станции. Красочный таймлапс был опубликован на официальной странице космонавта Томаса Песке в социальной сети Twitter.

Ночная Европа. Фото: скриншот из видео

Томас Песке (астронавт Европейского космического агентства (ESA)) запечатлел на видео ночную Европу. Отметим, что Песке вернулся на Землю 9 ноября, пробыв на борту МКС почти 200 дней.

Как сообщил астронавт, за это время он успел сделать более 245 тысяч фотографий из космоса. Также он пообещал время от времени делиться некоторыми из них.

Для справки: приблизительно на 30-ой секунде видео можно наблюдать Украину.

NASA Perseverance запечатлел сложный полет марсианского вертолета Ingenuity. Камера ровера сняла, как винтокрылая машина взлетела на высоту восьми метров, а затем выполнила манёвр для того, чтобы выровнять свою цветную камеру. В американском ведомстве отметили, что на данный момент дрон уже готовится к новому полету над поверхностью красной планеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что известный телескоп NASA Hubble смог запечатлеть последний этап жизни звезды, которая похожа на наше светило. В какой-то момент небесное тело выбросило свои внешние слои в космическое пространство. Вследствие этого вокруг звезды образовалась планетарная туманность. Как рассказали ученые, со временем объект остынет и превратится в белого карлика. Окружающая её туманность просто развеется и исчезнет. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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