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NASA Perseverance впервые запечатлел закат на Марсе: как он выглядит (ФОТО)

Марсианские закаты выделяются своим характерным синим цветом

сегодня, 16:21
Автор:

Денис Подставной
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Американское ведомство NASA показало завораживающее фото с красной планеты. Изображение было опубликовано на официальной странице Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в социальной сети Instagram. 

NASA Perseverance впервые запечатлел закат на Марсе: как он выглядит (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Ученые рассказали о том, что шестиколесный ровер NASA Perseverance сделал свое первое фото заката на Марсе. Снимок был сделан девятого ноября этого года камерой марсохода Mastcam-Z в 257-й марсианский день миссии.

Марсианские закаты выделяются своим характерным синим цветом. Пыль в атмосфере планеты позволяет синему свету проникать в атмосферу более эффективно, чем цвета с более длинными волнами. Однако этот закат выглядит по другому: малое количество пыли в атмосфере  дает более приглушенный цвет, чем обычно.

Цвет на фотографии был откалиброван и сбалансирован, чтобы удалить артефакты камеры.

NASA Perseverance впервые запечатлел закат на Марсе: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известная обсерватория сделала снимок "пламени" в космосе. Так называют удивительную туманность, которая является большой областью, где рождаются новые звезды. Скопление таких космических объектов запечатлено в самом сердце небесного тела. Крупная звезда рядом с туманностью ионизирует её водородный газ. А когда он начинает остывать, то образуется свечение. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые получили фотографию сразу нескольких туманностей. Из-за своего внешнего вида их назвали Космическим Рифом. Один из этих объектов образовался после смерти звезды-мамонта. Она была в сотни тысяч раз ярче, чем наше светило. Во втором небесном теле находится целая группа массивных звезд. Каждая из них ярче Солнца. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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