Марсоход NASA Curiosity прислал новое завораживающее фото с красной планеты

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Денис Подставной
Шестиколесный ровер американского ведомства NASA прислал на Землю новые фотографии с поверхности красной планеты. Об этом сообщает издание Space.com.
NASA. Фото из открытых источников
Новые изображения, сделанные марсоходом NASA Curiosity, демонстрируют обширный ландшафт Марса. Робот-исследователь, который отправился на Марс 10 лет назад продолжает бродить по территории планеты. Недавно он отправился в сторону марсианской горы Шарп, или Эолис Монс, которая образует центральную вершину кратера Гейла.
Там, с помощью навигационных камер Curiosity, члены команды миссии запечатлели красоту естественного ландшафта красной планеты. Полученные изображение специалисты объединили в одно и добавили в него цвет.
Для справки: NASA Curiosity приземлился внутри кратера Гейла в 2012 году. Марсоход представляет собой автономную химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих марсоходов. За время пребывания на красной планете он уже успел преодолеть более 26 километров.
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