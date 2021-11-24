Марсоход NASA Curiosity прислал новое завораживающее фото с красной планеты

Шестиколесный ровер американского ведомства NASA прислал на Землю новые фотографии с поверхности красной планеты. Об этом сообщает издание Space.com.

NASA. Фото из открытых источников

Новые изображения, сделанные марсоходом NASA Curiosity, демонстрируют обширный ландшафт Марса. Робот-исследователь, который отправился на Марс 10 лет назад продолжает бродить по территории планеты. Недавно он отправился в сторону марсианской горы Шарп, или Эолис Монс, которая образует центральную вершину кратера Гейла.

Там, с помощью навигационных камер Curiosity, члены команды миссии запечатлели красоту естественного ландшафта красной планеты. Полученные изображение специалисты объединили в одно и добавили в него цвет.

Для справки: NASA Curiosity приземлился внутри кратера Гейла в 2012 году. Марсоход представляет собой автономную химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих марсоходов. За время пребывания на красной планете он уже успел преодолеть более 26 километров.

Фото: (Image credit: NASA/JPL-Caltech)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA запечатлели и озвучили "краба" в космосе. Им является остаток сверхновой, которая взорвалась в 1054 году нашей эры. Мощное оборудование телескопа смогло запечатлеть пульсирующий центр туманности, питаемый нейтронной звездой.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что марсоход Perseverance впервые запечатлел закат на Марсе. Ученые рассказали, что обычно закаты на красной планеты имеют синеватый оттенок, однако в этот раз, пыли в атмосфере Марса было меньше и поэтому его цвета имели более приглушенный цвет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!