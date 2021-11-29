Ученые NASA обнаружили целое поле чёрных дыр в космосе: как оно выглядит (ВИДЕО)

Астрономы обнаружили в космосе сразу несколько черных дыр. Об этом сообщается на официальной странице космического телескопа NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Астрономы надеялись найти "среднюю" черную дыру в звездном скоплении, которое изображено на видео, но вместо этого нашли доказательства концентрации маленьких черных дыр.

Данное шаровое скопление, представляет собой плотно упакованную группу звезд. В течение многих лет ученые обсуждали, могут ли черные дыры среднего размера существовать в этих скоплениях.

Черные дыры средней массы — это давно разыскиваемое недостающее звено между сверхмассивными черными дырами и черными дырами звездных масс, которые образуются после коллапса cветил.

После того как ученые изучили данное скопление с помощью мощного телескопа Hubble они поняли, что звезды не вращаются вокруг одной черной дыры. Вместо этого в скоплении скрывается плотная концентрация черных дыр звездной массы.

Художник изобразил новые находки телескопа Hubble.

на расстоянии 700 миллионов световых лет от нашей планеты. Галактики в ней обладают одинаковым размером. Астрономы исследуют их с помощью рентгеновской космической обсерватории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что с помощью межпланетной космической станции ученые получили уникальную фотографию Сатурна с необычного ракурса. Космический аппарат находится на орбите нашего естественного спутника. Для получения снимков он использовал свои камеры, которые обычно снимают только Луну.



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