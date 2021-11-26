Ученые показали, как выглядит столкновение двух галактик (ФОТО)

Астрономы с помощью рентгеновской обсерватории наблюдают за столкнувшимися галактиками. Снимок был опубликован на официальной странице телескопа NASA Chandra в социальной сети Twitter.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что в данный момент космическая рентгеновская обсерватория Chandra направила свой взор на созвездие Микроскоп. Там она наблюдает за системой под названием AM 2026-424. В неё входят две галактики одинакового размера, которые сливаются друг с другом в результате столкновения.

Отмечается, что объект окружен интенсивным кольцом звездообразования и находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от нашего дома.

Для справки: созвездие Микроскоп занимает на небе площадь в 210 квадратных градусов и содержит 37 звёзд, которые можно увидеть невооруженным глазом.

Фото: twitter.com/chandraxray

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA дало голос массивному космическому пузырю. Данный объект является туманностью, которая образовалась в результате смерти массивной звезды. Её запечатлел известный телескоп NASA Hubble.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты с помощью межпланетной станции смогли сделать фото Сатурна с необычного ракурса. Космический аппарат, находясь на орбите естественного спутника Земли, переместил свои узкоугольные камеры, которые обычно были задействованы для изучения Луны, а ученые рассчитали оптимальное время экспозиции. На полученном снимке можно увидеть знаменитые кольца массивной планеты. По подсчетам ученых их возраст превышает десять миллионов лет.

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