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Музыка космоса: NASA дало голос массивному космическому пузырю (ВИДЕО)

NGC 7635 образовалась в результате смерти светила в 45 раз массивнее нашего Солнца

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Американские специалисты используя метод сонификации превратили изображение удивительного космического объекта в звук. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории Hubble в социальной сети Instagram.

Музыка космоса: NASA дало голос массивному космическому пузырю (ВИДЕО)

NASA. Фото из открытых источников

Мощный телескоп NASA Hubble с помощью своего оборудования запечатлел Туманность Пузырь (или NGC 7635). Туманность выбросила в космос сверхгорячая массивная звезда. 

При сканировании сверху вниз цвет соответствует тональности звуковой обработки туманности. Ярко-синий цвет "Пузыря" можно услышать по более высоким тонам. Нижние частоты красной и оранжевой областей наиболее отчетливо слышны в начале слева и в верхней части туманности. Яркость регулирует громкость. 

Для справки: "Пузырь" образовался в результате смерти светила в 45 раз массивнее нашего Солнца.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что космический аппарат сделал фото шестой планеты Солнечной системы с орбиты нашего естественного спутника. Снимок был сделан с помощью узкоугольных камер на борту аппарата. Обычно, они фотографируют только Луну, поскольку были разработаны для съемки близких объектов. На полученных фотографиях можно увидеть кольца Сатурна, которые практически полностью состоят из водяного льда.

Также портал "Комментарии" писал о том, что робот-исследователь NASA Perseverance добыл новый образец горной породы на Марсе. Ровер запечатал керн в титановой трубке и сложил к остальным образцам. В будущем все они отправятся на Землю, где их изучат специалисты. Марсоход продолжает поиски признаков жизни на красной планете. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWqslFJv3-b/
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