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Как выглядит Сатурн с орбиты Луны: ученые сделали завораживающее фото

На полученных фотографиях можно увидеть кольца Сатурна

сегодня, 17:50
Автор:

Денис Подставной
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Космический аппарат сделал фото шестой планеты Солнечной системы с орбиты нашего естественного спутника. Об этом сообщает издание Brinkwire.

Как выглядит Сатурн с орбиты Луны: ученые сделали завораживающее фото

Сатурн. Фото: Pixabay

Как стало известно, межпланетная станция под названием Lunar Reconnaissance Orbiter, которая находится на орбите луны запечатлела Сатурн. Фотография была сделана с помощью узкоугольных камер на борту аппарата. Обычно, они фотографируют только Луну, поскольку были разработаны для съемки близких объектов. 

Для того чтобы получить снимки второй по размерам планеты в нашей системы, аппарат переместил камеру так, чтобы сымитировать движение по орбите. После этого, специалисты определили оптимальное время экспозиции. 

На полученных фотографиях можно увидеть кольца Сатурна, которые практически полностью состоят из водяного льда. Их возраст составляет более десяти миллионов лет. 

Как выглядит Сатурн с орбиты Луны: ученые сделали завораживающее фото - фото 2

Фото: brinkwire

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход Perseverance американского ведомства NASA добыл новый образец горной породы на Марсе. Новый керн уже стал пятым по счету, который хранит в своем корпусе робот. В будущем все полученные образцы будут отправлены на нашу планеты и ученые смогут изучить их. Ровер продолжает искать признаки жизни на красной планете. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что космическая обсерватория смогла запечатлеть удивительное космическое явление. Гигантскую струю газа увидели в сияющих глубинах отражательной туманности. Плазменная струя изгибается и простирается в космосе на два световых года. Её испускает молодая массивная струя. 


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Источник: https://en.brinkwire.com/science/from-56-miles-above-the-moon-nasas-lunar-reconnaissance-orbiter-captures-this-image-of-saturn/#prettyPhoto
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