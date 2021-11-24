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NASA обнаружило в космосе удивительное явление: гигантская струя газа вырывается из звезды (ФОТО)

Джет вспыхнул в сияющих глубинах отражательной туманности NGC 1977

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Космическая обсерватория американского ведомства NASA запечатлела удивительное космическое явление. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA обнаружило в космосе удивительное явление: гигантская струя газа вырывается из звезды (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Специалисты рассказали, что на опубликованной фотографии можно увидеть джет (струя плазмы) недавно сформированной звезды, который вспыхнул в сияющих глубинах отражательной туманности NGC 1977. 

Объект (в центре внизу изображения) испускается молодой звездой под названием Parengo 2042, которая находится внутри диска из обломков. Отмечается, что в будущем из них могут образоваться планеты.

Звезда запускает пульсирующую плазменную струю, которая изгибается и простирается в космосе на два световых года. Газ струи был ионизирован ближайшей звездой и начал светится. Это делает объект особенно полезным для исследователей, поскольку поток струи остается видимым. 

Для справки: NGC 1977 является частью трех отражательных туманностей, которые составляют туманность Бегущего человека в созвездии Ориона.

NASA обнаружило в космосе удивительное явление: гигантская струя газа вырывается из звезды (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and J. Bally (University of Colorado at Boulder); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения. Местный житель занимался поиском драгоценных металлов, однако его детектор зафиксировал нечто необычное. Странный камень весом 17 килограммов был передан геологам для изучения. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что робот-исследователь NASA Curiosity прислал новую фотографию с поверхности Марса. Изображение удалось получить с помощью навигационных камер марсохода. Полученные данные отправили на Землю, а затем специалисты объединили их в одну цветную фотографию. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/hubble-spots-a-swift-stellar-jet-in-running-man-nebula
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