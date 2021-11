NASA обнаружило в космосе удивительное явление: гигантская струя газа вырывается из звезды (ФОТО)

Космическая обсерватория американского ведомства NASA запечатлела удивительное космическое явление. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Hubble. Фото: nasa.gov

Специалисты рассказали, что на опубликованной фотографии можно увидеть джет (струя плазмы) недавно сформированной звезды, который вспыхнул в сияющих глубинах отражательной туманности NGC 1977.

Объект (в центре внизу изображения) испускается молодой звездой под названием Parengo 2042, которая находится внутри диска из обломков. Отмечается, что в будущем из них могут образоваться планеты.

Звезда запускает пульсирующую плазменную струю, которая изгибается и простирается в космосе на два световых года. Газ струи был ионизирован ближайшей звездой и начал светится. Это делает объект особенно полезным для исследователей, поскольку поток струи остается видимым.

Для справки: NGC 1977 является частью трех отражательных туманностей, которые составляют туманность Бегущего человека в созвездии Ориона.

Фото: NASA, ESA, and J. Bally (University of Colorado at Boulder); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

