Ученые обнаружили две самые близкие к Земле сверхмассивные чёрные дыры (ФОТО)

Астрономы обнаружили несколько новых черных дыр. Об этом пишет издание IFLS.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Используя мощный телескоп, исследователи обнаружили две сверхмассивные черные дыры. Отмечается, что подобные объекты еще не находили так близко к нашей планете.

Как пишет СМИ, данное открытие показывает, что ученые недооценили, сколько на самом деле черных дыр таких размеров существует в космосе. Чёрные дыры, что образуются после взрыва сверхновых находили и примерно в тысяче световых лет от нас, однако сверхмассивные объекты — нечто совсем иное. Такие чёрные дыры имеют миллионы масс Солнца и могут формировать вокруг себя целые галактики.

Поэтому открытые пары таких небесных тел в галактике NGC 7727, которая находится в 89 миллионах световых лет от нас, является важным событием. Две чёрные дыры находятся на расстоянии примерно 1600 световых лет друг от друга.

Ученые подсчитали, что масса самого крупного из данных двух объектов составляет 154 миллиона массы нашего светила, а масса второго — чуть более шести миллионов масс.

Также исследователи отмечают, что в будущем эти чёрные дыры сольются друг с другом и образуют еще более массивное небесное тело.





Фото: IFLS

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA Hubble сделал фото планетарной туманности в созвездии Дельфина. На изображении можно увидеть множество структур, включая сферическое внешнее гало, которое расширяется быстрее, чем внутренняя туманность.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы получили фотографию удивительной космической туманности, которая находится в нескольких тысячах световых лет от нашей планеты. Исследователи рассказали, что она появилась в результате смерти звезды, что похожа на нашу.

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