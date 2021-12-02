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В небе над США заметили очень яркий огненный шар: как он выглядел (ВИДЕО)

Метеор двигался со скоростью 100 тысяч километров в час

сегодня, 12:33
Автор:

Денис Подставной
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В небе на Соединёнными Штатами Америки заметили метеор. Об этом пишет издание The Watchers. 

В небе над США заметили очень яркий огненный шар: как он выглядел (ВИДЕО)

Метеор. Иллюстрация: Pixabay

Очень яркий объект озарил небо американского штата Теннесси вчера, 1 декабря. Как указывается в материале, на данный момент Американское метеорное общество получило около 40 сообщений об светящемся шаре. Он был обнаружен всеми 5 метеорными камерами ведомства NASA в регионе.

Анализ видео показывает, что объект является осколком кометы диаметром приблизительно 30 сантиметров и весом около 27 килограммов.  Двигаясь со скоростью 100 тысяч километров в час метеор пролетел 43 километра сквозь атмосферу нашей планеты, а затем рассыпался над территорией Государственного парка Тимс Форд.

Отмечается, что на своем пике огненный шар светился ярче, чем полная Луна. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощный поток звездного газа врежется в нашу галактику намного раньше, чем ожидалось. Данный объект образовался во время "борьбы" нашей галактики со своими соседями. На данный момент он находится на расстоянии примерно 65 тысяч световых лет от нашей планеты.  Ранее исследователи считали, что поток находится в пять раз дальше. Стало известно, когда произойдет столкновение. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые обнаружили две самые близкие к Земле сверхмассивные чёрные дыры. Отмечается, что подобные объекты еще никогда не находили так близко к нашему дому. Ученые рассказали, что сверхмассивные чёрные дыры обладают настолько большой массой, что могут формировать вокруг себя целые галактики. Их вес оценивается в миллионы солнечных масс. 


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Источник: https://watchers.news/2021/12/01/tennessee-fireball-december-1-2021/
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