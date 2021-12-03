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Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи на красной планете (ФОТО)

Специалисты из NASA объединили 81 фото с Марса, чтобы создать панорамный снимок

сегодня, 13:46
Автор:

Денис Подставной
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Шестиколесный робот-исследователь американского ведомства NASA сделал захватывающие снимки красной планеты. Об этом сообщает издание inverse.

Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи на красной планете (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Ровер NASA Curiosity прислал свои новые "селфи" на Землю. В материале указывается, что на панорамных снимках в стиле "до и после" можно увидеть робота на дне кратера Гейла. 

Слева от Curiosity горное образование Greenheugh Pediment, а сзади холм Rafael Navarro Mountain. Всего с помощью оборудования марсохода было сделано 81 изображение, а специалисты из NASA объединили их вместе для того, чтобы создать панорамный снимок. 

На фотографии "до" можно увидеть ровер, солнце в небе и окружающую его местность. Однако, как пишет СМИ, не удовлетворившись таким простым видом, ученые уменьшили масштаб.

Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи на красной планете (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Изображение "после" показывает, что даже если ровер имеет размеры внедорожника, он все равно остается пылинкой на фоне красной планеты. После уменьшении масштаба становится более очевидным, в каком сложном мире приходится ориентироваться марсоходу. Фото раскрывает больше информации о местности в кратере Гейла и вокруг него — древнем озере, где раньше была вода. 

Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи на красной планете (ФОТО) - фото 3

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Для справки: c 2012 года Curiosity собирает данные об условиях в кратере, существовавших в прошлом. Изначально его миссия должна была закончиться после двух лет работы, однако позже её продлили на неопределённый срок. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые нашли в космосе очень необычную и загадочную звезду. Ей дали обозначение ELM потому, что она является белым карликом с очень малой массой. Предполагается, что ELM могли образовываться сами по себе только более, чем 13,8 миллиарда лет назад, а это время превышает возраст Вселенной. Отмечается, что ученые искали данную звезду на протяжении полу века. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощный телескоп NASA Hubble смог запечатлеть далекую галактику, которая имеет очень необычную форму. Она могла стать такой из-за столкновения с другой системой. Сейчас галактика находится в промежуточной стадии, а в будущем она превратится в эллиптическую систему. 


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Источник: https://www.inverse.com/science/curiosity-rovers-new-selfie-is-out-of-this-world
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