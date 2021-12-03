Марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи на красной планете (ФОТО)

Шестиколесный робот-исследователь американского ведомства NASA сделал захватывающие снимки красной планеты. Об этом сообщает издание inverse.

NASA. Фото из открытых источников

Ровер NASA Curiosity прислал свои новые "селфи" на Землю. В материале указывается, что на панорамных снимках в стиле "до и после" можно увидеть робота на дне кратера Гейла.

Слева от Curiosity горное образование Greenheugh Pediment, а сзади холм Rafael Navarro Mountain. Всего с помощью оборудования марсохода было сделано 81 изображение, а специалисты из NASA объединили их вместе для того, чтобы создать панорамный снимок.

На фотографии "до" можно увидеть ровер, солнце в небе и окружающую его местность. Однако, как пишет СМИ, не удовлетворившись таким простым видом, ученые уменьшили масштаб.





Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS



Изображение "после" показывает, что даже если ровер имеет размеры внедорожника, он все равно остается пылинкой на фоне красной планеты. После уменьшении масштаба становится более очевидным, в каком сложном мире приходится ориентироваться марсоходу. Фото раскрывает больше информации о местности в кратере Гейла и вокруг него — древнем озере, где раньше была вода.





Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Для справки: c 2012 года Curiosity собирает данные об условиях в кратере, существовавших в прошлом. Изначально его миссия должна была закончиться после двух лет работы, однако позже её продлили на неопределённый срок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые нашли в космосе очень необычную и загадочную звезду. Ей дали обозначение ELM потому, что она является белым карликом с очень малой массой. Предполагается, что ELM могли образовываться сами по себе только более, чем 13,8 миллиарда лет назад, а это время превышает возраст Вселенной. Отмечается, что ученые искали данную звезду на протяжении полу века.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощный телескоп NASA Hubble смог запечатлеть далекую галактику, которая имеет очень необычную форму. Она могла стать такой из-за столкновения с другой системой. Сейчас галактика находится в промежуточной стадии, а в будущем она превратится в эллиптическую систему.

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