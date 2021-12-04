Ученые NASA запечатлели галактику, которая похожа на наш Млечный Путь (ФОТО)

Астрономы запечатлели яркую галактику в созвездии Девы. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Hubble. Фото: nasa.gov

Сообщается, что фотографию спиральной галактики под названием Mrk 1337 удалось получить благодаря оборудованию мощного космического телескопа Hubble. Широкоугольная камера оборудования сфотографировала систему в широком диапазоне длин волн ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазона. Благодаря этому снимок получился детализированным.

Mrk 1337 — это спиральная галактика со слабой перемычкой, что, как следует из названия, означает, что спиральные рукава исходят от центральной перемычки из газа и звезд. Перемычки встречаются примерно в половине спиральных галактик, включая нашу галактику Млечный Путь.

Эти наблюдения являются частью кампании по улучшению знаний о том, насколько быстро расширяется Вселенная.





Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход американского ведомства NASA сделал новую фотографию на поверхности красной планеты. Робот-исследователь сделал несколько десятков снимков, которые специалисты объединили в одно панорамное фото. На нём можно увидеть в каком сложном мире приходится ориентироваться марсоходу. Изображение раскрывает больше информации о местности в кратере Гейла, а также вокруг него.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что спустя пол века поисков астрономам удалось обнаружить очень необычную и редкую звезду. Её особенностью является чрезвычайно маленькая масса. По предположениям ученых, такие объекты могли зародиться еще до начала Вселенной.

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