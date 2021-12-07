Ученые обнаружили странную галактику в космосе: что с ней не так

Астрономы задаются вопросом, что удерживает воедино далекую галактику, которая, кажется, не содержит следов темной материи. Об этом пишет издание Space.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Галактика под названием AGC 114905, расположена примерно в 250 миллионах световых лет от Земли и имеет размеры, примерно, как у Млечного Пути. Однако в этой далекой галактике звезд в тысячу раз меньше, чем в нашей системе.

Считается, что такие разреженные галактики должны удерживаться вместе темной материей, таинственным невидимым веществом, которое, по оценкам, составляет около 85% всей материи во Вселенной. Но когда астрономы исследовали AGC 114905 с помощью радиотелескопа Very Large Array в Нью-Мексико, они обнаружили, что эта странная галактика не содержит абсолютно ничего.

Отмечается, что АGC 114905 — не первая галактика, лишенная темной материи, обнаруженная астрономами. В 2018 году группа под руководством астронома Йельского университета Питера ван Доккума обнаружила, что галактика под названием NGC 1052-DF2, находящаяся на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли, похоже, не содержит темной материи.

По предположениям исследователей, галактика AGC 114905 могла быть лишена темной материи другой, более массивной соседней галактикой. Однако, в её окрестностях, похоже, нет галактики, способной на это.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые NASA запечатлели галактику, которая похожа на наш Млечный Путь. Её фотографию удалось получить благодаря обсерватории NASA/ESA Hubble. Объект находится в созвездии Дева.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что NASA показало, как выглядит солнечное затмение из космоса. Благодаря космическому аппарату под названием DSCOVR мы получили возможность взглянуть на солнечное затмение под другим углом. Кроме того, фотографию такого явления сделала астронавт на МКС.

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