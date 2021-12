NASA Hubble запечатлел галактику в Печи: как она выглядит (ФОТО)

Астрономы изучают галактику в созвездии Печи. Фотография была опубликована на официальной странице Европейского космического агентства (ESA) в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что на этот раз взор известного телескопа NASA/ESA Hubble пал на спиральную галактику под названием NGC 1317. Она расположена в созвездии Печи, которая находится на расстоянии более 50 миллионов световых лет от Земли.

Сообщается, что эта галактика — одна из пары, но более крупный её сосед, NGC 1316, находится вне поля зрения обсерватории. Несмотря на отсутствие здесь соседней галактики, NGC 1317 сопровождается на этом изображении двумя объектами из очень разных частей Вселенной.

Яркая точка, окруженная крестообразным узором — это звезда из нашей галактики, окруженная дифракционными шипами, а более красное удлиненное пятно — далекая галактика, лежащая далеко за пределами NGC 1317.





Фото: europeanspaceagency/hubbleesa & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; creativecommons CC BY 4.0

