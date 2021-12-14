logo

BTC/USD

46595.30

ETH/USD

3739.39

LTC/USD

146.75

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос NASA Hubble запечатлел галактику в Печи: как она выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA Hubble запечатлел галактику в Печи: как она выглядит (ФОТО)

NGC 1317 находится на расстоянии более 50 миллионов световых лет от Земли

сегодня, 20:20
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Астрономы изучают галактику в созвездии Печи. Фотография была опубликована на официальной странице Европейского космического агентства (ESA) в социальной сети Instagram. 

NASA Hubble запечатлел галактику в Печи: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что на этот раз взор известного телескопа NASA/ESA Hubble пал на спиральную галактику под названием NGC 1317. Она расположена в созвездии Печи, которая находится на расстоянии более 50 миллионов световых лет от Земли.

Сообщается, что эта галактика — одна из пары, но более крупный её сосед, NGC 1316, находится вне поля зрения обсерватории. Несмотря на отсутствие здесь соседней галактики, NGC 1317 сопровождается на этом изображении двумя объектами из очень разных частей Вселенной.

Яркая точка, окруженная крестообразным узором — это звезда из нашей галактики, окруженная дифракционными шипами, а более красное удлиненное пятно — далекая галактика, лежащая далеко за пределами NGC 1317.

NASA Hubble запечатлел галактику в Печи: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: europeanspaceagency/hubbleesa & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; creativecommons CC BY 4.0

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA с помощью телескопа Hubble запечатлело гигантский красный пузырь в космосе. Сообщается, что объект появился в результате взрыва сверхновой звезды. В настоящее время пузырь продолжается расширяться с большой скоростью. По оценкам специалистов она составляет около пяти тысяч километров в час. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория провела наблюдения за "Мистической горой" в созвездии Киля. Небесное тело находится на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нас. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CXHlltatId7/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!