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Главная Новости HI-tech космос NASA обнаружило гигантский красный пузырь в космосе: как он образовался (ВИДЕО)
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NASA обнаружило гигантский красный пузырь в космосе: как он образовался (ВИДЕО)

SNR 0509-67.5 находится на расстоянии более 160 тысяч световых лет от Земли

сегодня, 16:22
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы запечатлели в космосе гигантскую газовую сферу. Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA обнаружило гигантский красный пузырь в космосе: как он образовался (ВИДЕО)

Hubble. Фото из открытых источников

Ученые с помощью оборудования мощного телескопа под названием Hubble получили данные о туманности SNR 0509-67.5 (по прозвищу Красный пузырь). Сообщается, что объект образовался в космосе из-за взрыва сверхновой звезды. 

Специалисты рассказали, что газовая сфера является результатом воздействия газа на расширяющуюся взрывную волну сверхновой. Красный пузырь имеет диаметр 23 световых года и расширяется со скоростью примерно пять тысяч километров в секунду. 

Объект находится в соседней галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии более 160 тысяч световых лет от нас. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический телескоп NASA Hubble запечатлел "Мистическую гору" в космосе. Она состоит из газа и пыли и находится в нескольких тысячах километров от нашей планеты в туманности Киля. Обсерватория сделала снимок с помощью своего инфракрасного оборудования. Отмечается, что небесное тело имеет признаки интенсивного звездообразования. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что у робота-вертолета NASA возникли проблемы во время нового полета над поверхностью красной планеты. Дело в том, что когда летательный аппарат заходил на посадку между его антеннами и антеннами шестиколесного ровера-исследователя Perseverance оказался холм. Из-за этого техника столкнулась с радиопомехами. Однако, уже спустя несколько минут марсоход получил данные о состоянии винтокрылой машины. Как стало известно, во время нового полета Ingenuity поднялся на десятиметровую высоту и пролетел более 150 метров. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CXbfdZuFM4R/
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