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У NASA Ingenuity возникли проблемы во время полета на Марсе: что известно

Ingenuity поднялся на десятиметровую высоту и пролетел 185 метров

сегодня, 16:38
Автор:

Денис Подставной
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Вертолетный дрон американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил новый полет на поверхности Марса. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

У NASA Ingenuity возникли проблемы во время полета на Марсе: что известно

Дрон Ingenuity. Фото: NASA

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил 17-й полет на красной планете. Сообщается, что во время своего нового путешествия у робота возникли проблемы. 

Сообщается, что во приземления аппарата на дне кратера Езеро между антеннами шестиколесного ровера Perseverance и Ingenuity оказались холмы. Из-за этого летательный аппарат столкнулся с радиопомехами. 

Спустя примерно 15 минут марсоход получил данные о том, что с вертолетом всё в порядке. 

Во время нового полета Ingenuity поднялся на десятиметровую высоту и пролетел 185 метров. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из NASA нашли доказательства того, что сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути не спит. Ученые рассказали, что масса данного объекта превышает массу нашего светила в более, чем четыре миллиона раз. Согласно данным космического телескопа Habble, рядом с чёрной дырой может находиться джет и он продолжает извергаться в водородное облако. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые нашли планету гигантских размеров. По их информации, она находится в двойной звездной системе. Эти звезды крупнее нашего Солнца и ранее считалось, что вокруг таких объектов трудно сформировать большие планеты. До этого времени астрономам не удавалось обнаружить экзопланеты рядом со звездами, которые в несколько раз больше Солнца. 


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Источник: https://twitter.com/NASAJPL
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