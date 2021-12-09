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Ученые обнаружили в космосе гигантскую планету: как она выглядит (ФОТО)

Cогласно исследованиям, b Центавра b в 11 раз массивнее, чем Юпитер

сегодня, 17:25
Автор:

Денис Подставной
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Ученые обнаружили планету в массивной двойной звездной системе. Об этом сообщает издание Space. 

Ученые обнаружили в космосе гигантскую планету: как она выглядит (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Астрономы обнаружили планету, которая получила название b Центавра b. Cогласно новому исследованию, она, в 11 раз массивнее, чем Юпитер.

Небесное тело находится в  b Центавра, молодой двойной звездной системе, которая расположена примерно в 325 световых годах от Земли. Экзопланета является одной из самых тяжелых из когда-либо обнаруженных. И вместе взятые, две звезды в b Центавра в 6-10 раз крупнее нашего Солнца, что делает систему самой массивной из всех открытых на сегодняшний день.

Кроме того, исследователи утверждают, что b Центавра также является самой горячей из известных звездных систем, в которых находятся планеты.

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Иллюстрация художника, показывающая крупный план недавно обнаруженной планеты b Центавра b. Фото: Space.com/ ESO/L. Calçada

Отмечается, что звезды такого размера являются разрушительной и опасной средой. Считалось, что вокруг них должно быть чрезвычайно трудно сформировать большие планеты. До последнего времени астрономам не удавалось обнаружить планету у светил, что были бы в три и более раза массивней, чем наша звезда.

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Фото: Space.com/ ESO/Janson et al.

Как пишет издание, новооткрытый мир может заставить ученых переосмыслить некоторые из своих представлений о формировании планет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что обсерватория NASA Hubble запечатлела "световой меч" в космосе. Данный объект находится на расстоянии более тысячи световых лет от нашего дома. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты из NASA смогли полностью починить известный космический телескоп Hubble. На днях еще один научный инструмент обсерватории вновь вернулся к работе. 


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Источник: https://www.space.com/exoplanet-b-centauri-b-hot-massive-star-system
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