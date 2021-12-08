В NASA смогли полностью починить космический телескоп Hubble после серьезного сбоя

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вернуло космическую обсерваторию Hubble к полноценной научной работе. Об этом пишет издание Space.

Hubble. Фото: nasa.gov

Космический телескоп Hubble снова полностью готов к работе после того, как его научные инструменты отключились из-за сбоя. В этот понедельник (6 декабря) команда обсерватории из ведомства NASA восстановила спектрограф. Данный научный инструмент являлся последним, который нуждался в восстановлении после неполадок.

В NASA отметили, что команда Hubble продолжит работу над разработкой и тестированием изменений в программном обеспечении приборов, которые позволят им проводить научные операции, даже если они столкнутся с несколькими потерянными сообщениями синхронизации в будущем.

Для справки: в конце октября в космической обсерватории Hubble произошел сбой синхронизацией внутренних коммуникаций. Это отключило все четыре научных инструмента телескопа и временно остановило работу телескопа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что китайский лунный ровер нашел на поверхности нашего спутника нечто загадочное. Данный объект луноход увидел с далека. Отмечается, что он имеет форму куба, но рассмотреть точно его не получается из-за большого расстояния. В настоящее время робот направляется к объекту. Ему потребуется несколько месяцев для того, чтобы добраться до пункта назначения.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы исследуют странную галактику в космосе. Особенностью данного небесного тела является, то что оно полностью лишено тёмной материи, а она, по предположениям ученых, необходима таким галактикам для того, чтобы держать их вместе.









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