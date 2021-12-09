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NASA Hubble запечатлел "световой меч" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

HH24 находится на расстоянии 1350 световых лет от Земли

сегодня, 14:25
Автор:

Денис Подставной
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Ученые показали, как выглядит "небесный световой меч". Видео было опубликовано на официальной странице космической обсерватории NASA Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA Hubble запечатлел "световой меч" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Астрономы рассказали, что небесное тело изображенное на кадрах видео называется объектом Хербига-Аро. Они представляют собой небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звёздами. Такие объекты образуются, когда новорожденная звезда запускает в космос струи газа, которые вступают во взаимодействие с близлежащими облаками пыли и газа на скорости несколько сотен километров в секунду.

Данный джет, получил свое имя — HH24. Он расположен в турбулентной области звездообразования, известной как комплекс молекулярных облаков Ориона B, на расстоянии 1350 световых лет от нашей планеты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA сделало фотографию необычной, чёрной туманности. Астрономы рассказали, что объект является плотным облаком, состоящим из межзвездной пыли. Оно полностью блокирует видимые волны света от небесных тел, которые расположены позади него. На снимке можно увидеть последний этап жизни звезды, после того, как она сбросила оболочку из газообразного водорода. Данная стадия относительно короткая по продолжительности в жизни звезд. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специалистам из NASA удалось починить свой мощный телескоп Hubble. На днях снова начал работать последний научный инструмент, который вышел из строя после последнего сбоя. Теперь обсерватория сможет вернутся к полноценным исследованиям. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CXOo54QFFqR/
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