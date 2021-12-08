logo

BTC/USD

50420.02

ETH/USD

4395.39

LTC/USD

164.15

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Тёмный, как уголь: NASA запечатлело необычный объект в космосе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Тёмный, как уголь: NASA запечатлело необычный объект в космосе (ФОТО)

Колдуэлл 99 находится в 600 световых годах от Земли

сегодня, 19:55
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Астрономы запечатлели в космосе тёмную туманность. Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

Тёмный, как уголь: NASA запечатлело необычный объект в космосе (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что данный снимок захватывает небольшую область на краю тёмной туманности под названием Угольный Мешок или Колдуэлл 99. Объект является плотным облаком межзвездной пыли, которое полностью блокирует видимые длины волн света от объектов позади него.

В центре изображения — протопланетная туманность (намного меньшего размера). Фаза протопланетной туманности — это поздний этап жизни звезды, когда она выбросила оболочку из газообразного водорода и быстро нагревается. Эта стадия длится всего несколько тысяч лет, прежде чем центральная звезда в ней достигает примерно 30 000 градусов Кельвина. В этот момент светило будет производить достаточно энергии, чтобы окружающая ее газовая оболочка светилась и превращаясь в так называемую планетарную туманность.

Колдуэлл 99 — очень заметный объект в южном ночном небе. В ясную ночь его можно легко увидеть невооруженным глазом в виде темного пятна без звезд. 

Угольный Мешок находится в 600 световых годах от Земли и составляет около 100 световых лет в поперечнике.

Тёмный, как уголь: NASA запечатлело необычный объект в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and R. Sahai (Jet Propulsion Laboratory); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в NASA смогли полностью починить космический телескоп Hubble после серьезного сбоя. Последнем научным инструментом, который бездействовал в результате неполадок являлся спектрограф. На данный момент обсерватория полностью готова к исследованиям. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы смогли найти в глубинах космоса галактику, что полностью лишена тёмной материи. Теперь специалисты задаются вопросом, что может удерживать эту систему воедино. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/observing-a-dark-nebula
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!