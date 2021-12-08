Тёмный, как уголь: NASA запечатлело необычный объект в космосе (ФОТО)

Астрономы запечатлели в космосе тёмную туманность. Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Звездное небо. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что данный снимок захватывает небольшую область на краю тёмной туманности под названием Угольный Мешок или Колдуэлл 99. Объект является плотным облаком межзвездной пыли, которое полностью блокирует видимые длины волн света от объектов позади него.

В центре изображения — протопланетная туманность (намного меньшего размера). Фаза протопланетной туманности — это поздний этап жизни звезды, когда она выбросила оболочку из газообразного водорода и быстро нагревается. Эта стадия длится всего несколько тысяч лет, прежде чем центральная звезда в ней достигает примерно 30 000 градусов Кельвина. В этот момент светило будет производить достаточно энергии, чтобы окружающая ее газовая оболочка светилась и превращаясь в так называемую планетарную туманность.

Колдуэлл 99 — очень заметный объект в южном ночном небе. В ясную ночь его можно легко увидеть невооруженным глазом в виде темного пятна без звезд.

Угольный Мешок находится в 600 световых годах от Земли и составляет около 100 световых лет в поперечнике.





Фото: NASA, ESA, and R. Sahai (Jet Propulsion Laboratory); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в NASA смогли полностью починить космический телескоп Hubble после серьезного сбоя. Последнем научным инструментом, который бездействовал в результате неполадок являлся спектрограф. На данный момент обсерватория полностью готова к исследованиям.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы смогли найти в глубинах космоса галактику, что полностью лишена тёмной материи. Теперь специалисты задаются вопросом, что может удерживать эту систему воедино.

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