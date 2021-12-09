Ученые нашли доказательства, что гигантская чёрная дыра в центре нашей галактики не спит: как она выглядит



















Специалисты из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили утечку в центральной чёрной дыре нашей галактики. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Hubble. Фото из открытых источников

Центральная черная дыра нашего Млечного Пути имеет утечку. Сообщается, что небесное тело выглядит так, как будто в нем до сих пор сохранились следы джета (струи плазмы, вырывающиеся из центров астрономических объектов) возрастом несколько тысяч лет.

Космическая обсерватория Hubble не сфотографировала фантомную струю, но помогла ученым найти косвенные доказательства того, что она все еще слабо извергается в огромное водородное облако.

Как указывается в материале, это еще одно свидетельство того, что черная дыра с массой 4,1 миллиона Солнц не является спящим монстром и периодически "икает", когда в нее падают звезды и газовые облака.

Черные дыры втягивают некоторое количество материала в закрученный, вращающийся по орбите аккреционный диск, где часть падающего материала уносится в истекающие струи, которые коллимируются мощными магнитными полями черной дыры. Узкие "лучи прожекторов" сопровождаются потоком смертоносной ионизирующей радиации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили в космосе гигантскую планету. Согласно данным специалистов, её масса превышают массу самой большой планеты Солнечной системы Юпитера в более, чем десять раз. Небесное тело находится в двойной звездной системе, что расположена в нескольких сотнях световых лет от нашего дома.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы обнаружили и показали, как выглядит "световой меч" в космосе. Он вырывается в космическое пространство на скорости нескольких сотен километров в секунду.

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