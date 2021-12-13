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NASA Hubble запечатлел "Мистическую гору" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

"Мистическая гора" находится примерно в 7500 световых лет от Земли

сегодня, 14:20
Автор:

Денис Подставной
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Космический телескоп запечатлел завораживающий объект в туманности Киля. Снимок был опубликован на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble  в социальной сети Instagram. 

NASA Hubble запечатлел "Мистическую гору" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Астрономы с помощью телескопа Hubble запечатлели небесную "Мистическую гору" в туманности Киля. Этот объект высотой в три световых года находится на расстоянии примерно 7500 световых лет от нашей планеты.

На данном инфракрасном снимке видны звезды за газовой завесой водородной стены туманности, пронизанной пылью. Столб на переднем плане становится полупрозрачным, потому что инфракрасный свет от фоновых звезд проникает сквозь большую часть пыли.

Для справки: "Мистическая гора" в основном состоит из пыли и газа и имеет признаки интенсивной звездообразующей деятельности.

NASA Hubble запечатлел ”Мистическую гору” в космосе: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у марсианского вертолета NASA Ingenuity возникли проблемы во время полета на красной планете. Робот-исследователь поднялся на десятиметровую высоту и пролетел более 150 метров. Однако, во время посадки между его антеннами и антеннами марсохода оказались холмы. В результате этого возникли радиопомехи. Вскоре робот смог получить данные о состоянии летательного аппарата. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы обнаружили признаки джета, который извергает гигантская чёрная дыра внутри нашей галактики. По словам ученых, это является еще одним свидетельством того, что это небесное тело не является спящим. Также в NASA рассказали, как образуются такие джеты. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CXWMgKNMgMT/
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