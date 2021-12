NASA Hubble запечатлел "Мистическую гору" в космосе: как она выглядит (ФОТО)

Космический телескоп запечатлел завораживающий объект в туманности Киля. Снимок был опубликован на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Астрономы с помощью телескопа Hubble запечатлели небесную "Мистическую гору" в туманности Киля. Этот объект высотой в три световых года находится на расстоянии примерно 7500 световых лет от нашей планеты.

На данном инфракрасном снимке видны звезды за газовой завесой водородной стены туманности, пронизанной пылью. Столб на переднем плане становится полупрозрачным, потому что инфракрасный свет от фоновых звезд проникает сквозь большую часть пыли.

Для справки: "Мистическая гора" в основном состоит из пыли и газа и имеет признаки интенсивной звездообразующей деятельности.





Фото: NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

