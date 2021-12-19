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Свет уже дошел до Земли: NASA запечатлело галактику, в которой прогремел мощный взрыв (ФОТО)

NGC 3568 находится примерно в 57 миллионах световых лет от Млечного Пути

19 декабря 2021, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы показали удивительную галактику. Снимок был опубликован на официальном сайте NASA. 

Свет уже дошел до Земли: NASA запечатлело галактику, в которой прогремел мощный взрыв (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что с помощью мощного космического телескопа Hubble им удалось получить фотографию спиральной галактики с перемычкой под названием NGC 3568. Эта система находится в созвездии Центавра на расстоянии приблизительно 57 миллионов световых лет от нашего Млечного Пути. 

В 2014 году свет от взрыва сверхновой в данной галактике достиг Земли. Внезапная вспышка света, вызванная мощным взрывом, сопровождала гибель массивной звезды. 

В материале отмечается, что хотя большинство астрономических открытий является делом работы групп профессиональных астрономов, эта сверхновая была обнаружена астрономами-любителями, участвующих в поиске сверхновых в обсерватории, что расположена в Новой Зеландии.

Свет уже дошел до Земли: NASA запечатлело галактику, в которой прогремел мощный взрыв (ФОТО) - фото 2

Фото:  ESA/Hubble & NASA, M. Sun

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что специалисты из американского ведомства NASA увидели "ангела" в космосе. Данное небесное тело представляет собой туманность и находится на расстоянии приблизительно нескольких тысяч световых лет от нашего дома. Благодаря исследованием туманности астрономам удалось выяснить, что в ней могут находиться сотни несостоявшихся звезд. Крылья "ангела" состоят из горячего газа. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Ките космическая ракета вышла из строя во время запуска. Она должна была вывести на орбиту Земли два спутника. В результате инцидента все аппараты были потеряны. На данный момент расследование устанавливает все обстоятельства аварии. 


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-views-a-galaxy-with-an-explosive-past
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