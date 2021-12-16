Китайская космическая ракета вышла из строя после запуска: потеряно два спутника

В Китае запуск спутников в космос закончился неудачей. Об этом пишет издание Space.

Земля. Фото из открытых источников

Как стало известно космическая ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании Expace не смогла выйти на орбиту во вторник (14 декабря). На её борту находилось два коммерческих спутника GeeSAT, которые должны были протестировать автономную навигационную систему.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Цзюцюань, что в пустыне Гоби. Как пишет СМИ, в результате неудачного запуска была потеряна и ракета и два спутника.

В настоящее время начато расследование, которое установит точную причину инцидента.

В материале указывается, что данная попытка запуска стала 51-й для Китая в 2021 году и третьей неудачной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили большое количество льда на Марсе. Такие выводы специалисты сделали основываясь на данные космического аппарата Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA). Данный аппарат имеет у себя на борту научный инструмент, что может фиксировать водород. Высокий уровень вещества был найден неподалёку от марсианской системы каньонов.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что марсоход NASA Perseverance совершил "неожиданное" открытие на Марсе. Оказалось, что на месте древнего озера на Марсе когда-то текла лава. Ранее ученые думали, что слоистые породы, которые фотографировал Perseverance, являются осадочными. Эти открытия могут помочь ученым создать точную хронологию событий, произошедших в кратере Джезеро, месте древнего озера.

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