Ученые обнаружили большое количество льда на Марсе: подробности

Ученые обнаружили лед на красной планете. Об этом пишет издание Space.

Марс. Фото из открытых источников

Космический аппарат Европейского космического агентства (ESA) под названием Trace Gas Orbiter отправил на Землю данные, согласно которым под поверхностью Марса могут находиться значительные объемы льда.

Для своего исследования аппарат использовал научный инструмент FREND. Он может обнаруживать водород, один из двух элементов, из которых состоит вода.

Новый анализ данных FREND показывает высокий уровень водорода в месте под названием Candor Chaos, расположенном недалеко от центра массивной системы каньонов, получившей название Valles Marineris.

"Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед постоянно остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур" — рассказали ученые.

Valles Marineris - самый большой каньон в Солнечной системе. Он в десять раз длиннее и в пять раз глубже, чем Гранд-Каньон в США, а также является одной из самых ярких черт Красной планеты, проходящей вдоль большей части экватора.

Исследователи заявили, что если весь обнаруженный ими водород присутствует в виде водяного льда, соединение может составлять до 40% приповерхностного материала в этой области.



В материале отмечается, что когда ученые ранее искали водяной лед Марса в экваториальной области, они могли изучить только поверхностную пыль и обнаружили лишь небольшое количество воды.

Новое исследование увеличивает глубину, которую ученые могут изучать, давая им возможность взглянуть на верхнюю часть недр. С помощью Trace Gas Orbiter ученые смогут посмотреть на глубину до одного метра под слоем пыли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять лет. Сообщается, что у миллиардера большие планы на красную планету. Он хочет создать там самодостаточный город с фермами, где люди бы смогли жить постоянно.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы с помощью космической обсерватории ESA/NASA Hubble смогли запечатлеть удивительную галактику в созвездии Печь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!