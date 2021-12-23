Ученые обнаружили целую группу новых бродячих планет, которые одиноко "скитаются" по космосу (ФОТО)

Астрономам удалось обнаружить сразу десятки планет-изгоев. Об этом пишет издание Space.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Группа исследователей нашла, по меньшей мере 70 экзопланет, что свободно перемещаются по космическому пространству без родительских звезд. В материале отмечается, что такое количество новооткрытых миров примерно вдвое превышает известное число блуждающих планет.

Согласно данным нового исследования крупнейшая из когда-либо обнаруженных групп планет-изгоев находится примерно в 420 световых годах от Земли.

Большинство экзопланет обнаруживается посредством наблюдений за их родительскими звездами. Астрономы замечают легкие колебания звезд, вызванные, например, гравитационным притяжением вращающейся вокруг планетой, или обнаруживают крошечные провалы яркости, возникающие, когда небесное тело "проходит" по лицевой стороне светила. Однако, такие стратегии не работают с планетами-изгоями, поэтому эти миры найти значительно сложнее.

Фото: ESO/N. Risinger (skysurvey.org))

В этот раз ученые проанализировали изображения и другие данные, накопленные за 20 лет с помощью различных телескопов на земле и в космосе. Они измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба. По словам астрономов, эти измерения позволили им надежно идентифицировать планеты-изгои.

Исследователи зафиксировали инфракрасную энергию, излучаемую от 70 до 170 газовых блуждающих газовых гигантов. Молодые планеты такого размера светятся теплом после своего образования в течение первых нескольких миллионов лет своей жизни. Такая неточность связана с тем, что команде не удалось определить точные массы наблюдаемых тел. Предполагается, что объекты, по крайней мере, в 13 раз более массивные, чем Юпитер, скорее всего, будут "несостоявшимися звездами", известными как коричневые карлики, а не планетами.

Новые результаты подтверждают идею о том, что планеты-изгои распространены по всей галактике Млечный Путь, возможно, даже превосходя численностью "нормальные" миры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы из американского ведомства NASA с помощью космического телескопа смогли запечатлеть скопление звезд, известное под названием "Рождественская елка". Эта область находится на расстоянии более двух тысяч световых лет от нашего дома.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты смогли получить звуки гигантского спутника планеты Юпитер. Им удалось это сделать с помощью космического аппарата Juno. Летом этого года он близко пролетал к этому небесному телу и его научные инструменты получили данные, которые затем ученые смогли преобразовать в звук.

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