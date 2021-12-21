Ученые NASA увидели в космосе "Рождественскую Елку": как она выглядит (ФОТО)

Космический телескоп сфотографировал яркие "снежинки" в скоплении звезд. Фотография была опубликована на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Звездное небо. Фото: Pixabay

На расстоянии около двух с половиной тысяч световых лет от Земли звезды рождаются в области космоса, известной как скопление Рождественская елка.

Молодые звезды (возрастом менее 100 тысяч лет), наблюдаемые в инфракрасном диапазоне (за пределами диапазона видимого света) космическим телескопом NASA Spitzer, выглядят как розовые и красные точки около центра данной фотографии. Они получили название скопление Снежинки из-за равномерного расположения и формы.



Для справки: Скопление NGC 2264 или Рождественская Елка было открыто в 1785 году. К NGC 2264 входит еще звездное скопление Снежинки и две туманности — Конус и Лисий Мех.

Фото: NASA/JPL-Caltech/P.S. Teixeira (Center for Astrophysics)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA записало звуки самого большого спутника в Солнечной системе. Данные получил космический аппарат Juno, во время близкого пролета возле Ганимеда. Межпланетная станция использовала инструмент, что может настраиваться на электрические и магнитные радиоволны, которые производятся магнитосферой Юпитера.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория Hubble запечатлела звездное скопление, которое имеет ширину более ста световых лет. Ученые сравнили звезды на снимке с щепоткой соли, рассыпанной на чёрную скатерть. Яркий объект находится в соседней галактике — Большое Магелланово Облако.

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