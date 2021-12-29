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Когда человек ступит на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки

Маск заявил, что в лучшем случае человек высадится на Марс уже примерно через пять лет

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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Известный американский миллиардер, а также основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал крайние сроки высадки человека на Красную планету. Об этом пишет издание 3DNews. 

Когда человек ступит на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки

Марс. Фото из открытых источников

Вчера, 28 декабря, в ходе подкаста Лекса Фридмана ведущий задал вопрос Илону Маску о том, когда, по его мнению, компания SpaceX произведет высадку человека на Марсе. Предприниматель сделал паузу, а затем ответил. 

Ответ Маска звучал следующим образом: "В лучшем случае приблизительно через пять лет, а в худшем — через десять лет". 

В числе определяющих факторов Маск называет "проектирование корабля". Он также отметил, что SpeceX Starship является самым сложным и продвинутым космическим кораблем из когда-либо созданных. 

Ранее Маск уже заявлял журналу Time о том, что планирует осуществить миссию уже в ближайшие пять лет. Он добавлял, что будет удивлён если этого не произойдет в данные сроки. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что бывший сотрудник компании SpaceX заявил, что Илон Маск может быть создателем самой популярной криптовалюты. Он рассказал о телефонном разговоре с представителем предпринимателя, в котором спросил у собеседника о том, является ли Маск Сатоси Накамотой. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые впервые просканировали мумию известного древнеегипетского фараона. Для исследования специалисты применили компьютерный томограф. Они рассказали, что получили новые данные о самом правителе, а также о его захоронении. Так, например, стало известно, что у фараона не изымали мозг, что является необычным явлением. 



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Источник: https://3dnews.ru/1057014/ilon-mask-poobeshchal-visadku-lyudey-na-mars-s-pomoshchyu-spacex-cherez-10-let
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