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Экс-сотрудник SpaceX: Илон Маск - это и есть создатель Bitcoin

Руководитель компании spase.io считает, что Илон Маск - это Сатоси Накамото

сегодня, 15:20
Автор:

Денис Подставной
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Бывший сотрудник компании SpaceX рассказал о том, кто может стоять за созданием известной криптовалюты. Об этом пишет издание IXBT. 

Экс-сотрудник SpaceX: Илон Маск - это и есть создатель Bitcoin

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как пишет СМИ, Сахил Гупта руководитель компании spase.io, занимающейся разработкой ПО, ранее работал в таких компаниях SpaceX и Tesla. Он рассказал о возможном создателе криптовалюты Bitcoin. 

В материале указывается, что по словам предпринимателя, Илон Маск — это и есть Сатоси Накамото (человек, создавший Bitcoin). Гупта заявил, что в течение четырех лет не мог рассказать о случившемся из-за ряда причин, однако сейчас для этого подходящее время. 

Сообщается, что в 2017 году Сахил Гупта якобы созвонился с представителем Илона Маска по поводу работы. Тогда его выслушали и сказали, что ему лучше основать собственную компанию. 

В конце разговора Гупта спросил: "Эй, ведь — Илон это и есть Сатоси?", на что последовало длительное молчание и ответ: "Ну, что я могу сказать?". После этого разговор был окончен. 

Бывший сотрудник SpaceX считает, что Илон Маск с высокой долей вероятности может быть создателем Bitcoin, так как у него были необходимые для этого знания, ресурсы и мотивация.

Отметим, что  сам Илон Маск опровергает это предположение. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что автомобили Tesla "станцевали" под украинский "Щедрик". Компания Илона Маска Tesla опубликовала в соцсети видео, на котором машины исполнили световое шоу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск рассказал, что планирует достичь Марса уже в течении следующих пяти лет. 




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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/29/ilon-mask--jeto-i-est-satosi-nakamoto-sozdatel-bitkojna-tak-utverzhdaet-byvshij-sotrudnik-spacex-i-tesla.html
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