Автомобили Tesla «станцевали» под украинский «Щедрик» (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Tesla
— американская компания Илона Маска создала оригинальное световое шоу с
участием своих электромобилей. Машины "станцевали" под украинский "Щедрик".
Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале компании и собрал уже
почти 650 тысяч просмотров.
Tesla «станцевали» под украинский «Щедрик» / Фото: Tesla
Главными
артистами шоу были автомобили: Model S, Model X, Model 3 и Model Y. Они
синхронно выполняли разные функции, подмигивали фарами, как будто танцевали под
музыку. В качестве мелодии выбрали всемирно известную украинскую мелодию "Щедрик"
(в США ее называют Carol of the Bells). Таким образом, компания решила
поздравить всех с новогодними праздниками. Роликом поделился и официальный
аккаунт Украины в Twitter.
"Это действительно выглядит впечатляюще!", "Это безумие, сколько попыток нужно было сделать, чтобы все получилось идеально", "Оригинально и неожиданно", — пишут пользователи сети.
Напомним,
что всемирно известная украинская колядка "Щедрик" Николая Леонтовича зазвучала совершенно по-новому. Случилось это благодаря талантливым музыкантам из
Азербайджана. Они выбрали для исполнения этого хита самое необычное и волшебное
место, которое только можно найти – вершину гор.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в знак уважения к американо-украинскому
партнерству и с поздравлениями от имени ВВС США в Европе и Африке коллектив "Поющие
сержанты" исполнили в Вашингтоне англоязычную версию "Щедрик" — "Carol of
the Bells".
Читайте
также, что украинская рок-группа О.Torvald презентовала оптимистичный новогодний хит под названием "Ракамакафо", который начался со
всемирно известной мелодии "Щедрик".
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