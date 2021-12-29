Автомобили Tesla «станцевали» под украинский «Щедрик» (ВИДЕО)



















Tesla — американская компания Илона Маска создала оригинальное световое шоу с участием своих электромобилей. Машины "станцевали" под украинский "Щедрик". Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале компании и собрал уже почти 650 тысяч просмотров.

Tesla «станцевали» под украинский «Щедрик» / Фото: Tesla

Главными артистами шоу были автомобили: Model S, Model X, Model 3 и Model Y. Они синхронно выполняли разные функции, подмигивали фарами, как будто танцевали под музыку. В качестве мелодии выбрали всемирно известную украинскую мелодию "Щедрик" (в США ее называют Carol of the Bells). Таким образом, компания решила поздравить всех с новогодними праздниками. Роликом поделился и официальный аккаунт Украины в Twitter.

"Это действительно выглядит впечатляюще!", "Это безумие, сколько попыток нужно было сделать, чтобы все получилось идеально", "Оригинально и неожиданно", — пишут пользователи сети.

Напомним, что всемирно известная украинская колядка "Щедрик" Николая Леонтовича зазвучала совершенно по-новому. Случилось это благодаря талантливым музыкантам из Азербайджана. Они выбрали для исполнения этого хита самое необычное и волшебное место, которое только можно найти – вершину гор.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в знак уважения к американо-украинскому партнерству и с поздравлениями от имени ВВС США в Европе и Африке коллектив "Поющие сержанты" исполнили в Вашингтоне англоязычную версию "Щедрик" — "Carol of the Bells".

Читайте также, что украинская рок-группа О.Torvald презентовала оптимистичный новогодний хит под названием "Ракамакафо", который начался со всемирно известной мелодии "Щедрик".

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