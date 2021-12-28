Ученые впервые "развернули" мумию дрвенеегипетского фараона: что они обнаружили (ФОТО)

Мумифицированное тело древнеегипетского фараона было изучено впервые за тысячелетия после того, как оно было "развернуто" в цифровой форме. Об этом сообщает издане BBC.

Пирамида. Фото из открытых источников

Мумия Аменхотепа I, правившего с 1525 по 1504 год до нашей эры, была найдена в Дейр-эль-Бахри 140 лет назад. Однако специалисты воздержались от открытия, чтобы сохранить изысканную маску для лица и повязки.

Компьютерная томография позволила выявить ранее неизвестную информацию о фараоне и его захоронении.

Ученые говорят, что на момент смерти фараону было около 35 лет. Он был примерно 169 сантиметров ростом и у него были хорошие зубы. Аменхотеп I носил 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусинами.

Специалисты отметили, что не наблюдали каких-либо ран или обезображиваний из-за болезни, которые позволили бы назвать причину смерти.

Кроме того, исследователи смогли получить представление о мумификации и захоронении Аменхотепа. Выяснилось, что он был первым фараоном, чьи предплечья были скрещены на груди, и что необычно, его мозг не был удален.

Сканирование показало, что мумия получила множественные посмертные травмы, которые, вероятно, были нанесены грабителями могил. Также стало известно, что жрецы проводившие захоронения прикрепляли оторванные голову и шею к телу льняной лентой, пропитанной смолой.

Фото: BBC/PA MEDIA

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