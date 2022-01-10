logo

BTC/USD

40975.07

ETH/USD

3021.24

LTC/USD

124.56

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Илон Маск впервые показал свою "Мехазиллу": будет "ловить" космические корабли (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск впервые показал свою "Мехазиллу": будет "ловить" космические корабли (ВИДЕО)

Башня "Мехазилла", высотой около 140 метров, будет "хватать" космические ракеты во время их приземления

сегодня, 16:02
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Илон Маск впервые показал свою "Мехазиллу": будет "ловить" космические корабли (ВИДЕО)

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Известный миллиардер и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Илон Маск показал на видео башню, которая будет "ловить" космические ракеты. Видео было опубликовано на официальной странице предпринимателя в социальной сети Twitter. 

На опубликованных кадрах можно увидеть огромную башню с механизированной рукой, которую называют "Мехазилла". Она создана для того, чтобы "хватать" космические ракеты SpaceX Super Heavy во время приземления и устанавливать их точно на место подготовки к следующим запускам. 

Ранее Илон Маск публиковал только компьютерные визуализации будущих башен "Мехазилла". Новое видео позволяет взглянуть на механизм вживую и подтверждает, что строительство уже близко к завершению. 

Для справки: высота башни составляет приблизительно 140 метров. Первый орбитальный запуск ракеты-носителя  Super Heavy может состояться уже весной этого года. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Илон Маск рассказал, о том, когда первый человек ступит на поверхность Марса. Основатель SpaceX считает, что миссия может быть выполнена в ближайшие несколько лет, однако в худшем случае этого может и не произойти даже в этом десятилетии. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что китайские ученые смогли обнаружить воду на естественном спутнике нашей планеты. Открытие было сделано во время исследования образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю с помощью межпланетной станции еще в 2020 году. Материал был отобран в видимой части Луны в области, которую называют Океном Бурь. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1480326831031173124?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480326831031173124%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ixbt.com%2Fnews%2F2022%2F01%2F10%2Filon-mask-pokazal-140metrovuju-mehazillu-
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!