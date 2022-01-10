Илон Маск впервые показал свою "Мехазиллу": будет "ловить" космические корабли (ВИДЕО)

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Известный миллиардер и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Илон Маск показал на видео башню, которая будет "ловить" космические ракеты. Видео было опубликовано на официальной странице предпринимателя в социальной сети Twitter.

На опубликованных кадрах можно увидеть огромную башню с механизированной рукой, которую называют "Мехазилла". Она создана для того, чтобы "хватать" космические ракеты SpaceX Super Heavy во время приземления и устанавливать их точно на место подготовки к следующим запускам.

Ранее Илон Маск публиковал только компьютерные визуализации будущих башен "Мехазилла". Новое видео позволяет взглянуть на механизм вживую и подтверждает, что строительство уже близко к завершению.

Для справки: высота башни составляет приблизительно 140 метров. Первый орбитальный запуск ракеты-носителя Super Heavy может состояться уже весной этого года.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Илон Маск рассказал , о том, когда первый человек ступит на поверхность Марса. Основатель SpaceX считает, что миссия может быть выполнена в ближайшие несколько лет, однако в худшем случае этого может и не произойти даже в этом десятилетии.

Также издание "Комментарии" писало о том, что китайские ученые смогли обнаружить воду на естественном спутнике нашей планеты. Открытие было сделано во время исследования образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю с помощью межпланетной станции еще в 2020 году. Материал был отобран в видимой части Луны в области, которую называют Океном Бурь.

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