Океан Бурь: ученые нашли воду на Луне

Ученым удалось обнаружить воду на единственном естественном спутнике Земли. Об этом пишет издание Science Advances.

Луна - фото: из открытых источников

Китайские ученые нашли воду в образце грунта Луны, который был доставлен на нашу планету в 2020 году. Материал был собран в западной части видимой стороны спутника, а именно в области под названием Океан Бурь.

Согласно подсчетам ученых, в полученном образце содержится 120 миллионных долей воды. Специалисты считают, что по большей части, она появилась в нем благодаря солнечному ветру.

Для справки: Океан Бурь является крупным лунным морем (тёмные пятна на поверхности спутника). Он, как и другие лунные моря, является равниной, заполненной застывшей базальтовой лавой.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что ученые NASA увидели "снежинки" в космосе. Астрономы рассказали, что в настоящее время занимаются изучением скопления звезд в созвездии Единорога с помощью рентгеновской обсерватории. Из-за необычной формы светил им дали название Скопление снежинок. Отмечается, что данные звезды являются очень молодыми по космическим меркам. Специалисты опубликовали фотографию объекта.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в NASA подсчитали на сколько лет новому телескопу "Джеймс Уэбб" хватит топлива. Благодаря тому, что аппарату потребуется меньше топлива для корректировки своего курса, чем предполагалось ранее, у него останется больше топлива для работы. Согласно подсчетам специалистов, его должно будет хватить на более, чем десять лет работы обсерватории. Однако, отмечается, что на продолжительность работы влияет еще много факторов.

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