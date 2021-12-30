"Джеймс Уэбб": стало известно на сколько лет хватит топлива новому космическому телескопу NASA

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о запасе топлива новой космической обсерватории. Об этом сообщается в официальном блоге ведомства.

James Webb. Фото: NASA/Chris Gunn

Сообщается, что ранее срок миссии телескопа "Джеймс Уэбб" был рассчитан на пять лет. Однако новые расчеты показали другие результаты.

Анализ показал, что после успешного запуска космического аппарата 25 декабря, а затем завершения двух корректирующих маневров на середине курса, в направлении второй точки Лагранжа будет необходимо задействовать меньше топлива для корректировки курса, чем предполагалось ранее.

Таким образом, космическая обсерватория "Джеймс Уэбб" будет иметь больше топлива для продолжения миссии. По мнению ученых, его должно хватить более чем на десять лет научной жизни аппарата.

Однако, как отмечается в материале, не только успешная корректировка курса, но и другие факторы в будущем в итоге могут повлиять на продолжительность работы телескопа "Джеймс Уэбб".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые зафиксировали необычное космическое явление. Известной комете "оторвало" хвост. Речь идет об инциденте, который произошел с кометой Леонарда. По мнению специалистов, редкое явление мог вызвать солнечный ветер.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный миллиардер Илон Маск рассказал, когда люди могут впервые ступить на Марс. По его мнению в лучшем случае это произойдет уже через несколько лет, а в худшем — в следующем десятилетии. Также он рассказал об одном из определяющих факторов миссии.

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