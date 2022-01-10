Загадочный куб на Луне: китайский робот сделал снимок объекта вблизи (ФОТО)

Китайский луноход сделал фото загадочного объекта на поверхности Луны. Об этом пишет издание The New York Times.

Робот запечатлел загадочный объект на Луне. Фото из открытых источников

В ноябре 2021 года космический аппарат Yutu 2 заметил неизвестный объект в форме куба на поверхности естественного спутника Земли. Он находился вдалеке от ровера, на обратной стороне Луны.

Из-за большого расстояния Yutu 2 не смог получить четкого изображения объекта, поэтому специалисты миссии приняли решение сблизится с ним.

В настоящее время робот-исследователь уже добрался до загадочного куба и смог прислать на Землю новые фотографии, которые опровергли предыдущие представления об объекте.

Как оказалось, куб не является таковым, а исследователи ошибались из-за игры света и тени под определенным углом камеры аппарата Yutu 2.

Выяснилось, что ранее неизвестный объект это обычный кусок скалы.





Фото: CNSA

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск показал на видео механизированную башню, которая будет "хватать" космические ракеты SpaceX во время их приземления. После помощи в посадке, она будет устанавливать Super Heavy на место подготовки к следующим запускам. До этого момента в Сети появлялись только рендеры будущей башни.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что рентгеновская обсерватория NASA получила фотографии скопления молодых звезд. Из-за формы группы светил их прозвали "снежинками". Ученые рассказали, что они находятся на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нашей планеты. Возраст этих небесных тел составляет примерно сто тысяч лет, что очень мало по меркам космоса.

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