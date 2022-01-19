NASA показало спутник, на котором есть вода и может зародиться жизнь (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию Энцелада. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников

Ученые рассказали, что на опубликованной фотографии запечатлен спутник Сатурна — Энцелад. Он скрывает под своей ледяной коркой целый океан.

Отмечается, что вода, взаимодействующая с горными породами на морском дне, потенциально может привести к химическим реакциям, которые сделают возможными ингредиенты для жизни.

Примерно такой же ширины, как Аризона, Энцелад также имеет самую отражающую поверхность в Солнечной системе.

Снимок был получен в 2008 году благодаря космическому аппарату "Кассини". Он был составлен из нескольких частей.

Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы получили новую фотографию известной туманности в космосе. Этот объект является домом для сотен новообразованных звезд. Благодаря оборудованию радиотелескопа, который расположен в Чили, специалисты смогли взглянуть на "Пламя" по-новому.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые нашли новую загадочную планету, которая находится относительно близко к нам. Она является газовым гигантом и имеет несколько своих особенностей. Одной из них является малый орбитальный период. Размеры этого мира схожи с Юпитером, однако масса превышает массу оного. Небесное тело имеет умеренную температуру на своей поверхности. Астрономы рассказали, как им удалось найти её.

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