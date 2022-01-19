logo

BTC/USD

41444.37

ETH/USD

3069.21

LTC/USD

134.51

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос NASA показало спутник, на котором есть вода и может зародиться жизнь (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA показало спутник, на котором есть вода и может зародиться жизнь (ФОТО)

Энцелад скрывает под своей ледяной коркой целый океан

сегодня, 12:10
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию Энцелада. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

NASA показало спутник, на котором есть вода и может зародиться жизнь (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Ученые рассказали, что на опубликованной фотографии запечатлен спутник Сатурна — Энцелад. Он скрывает под своей ледяной коркой целый океан. 

Отмечается, что вода, взаимодействующая с горными породами на морском дне, потенциально может привести к химическим реакциям, которые сделают возможными ингредиенты для жизни.

Примерно такой же ширины, как Аризона, Энцелад также имеет самую отражающую поверхность в Солнечной системе.

Снимок был получен в 2008 году благодаря космическому аппарату "Кассини". Он был составлен из нескольких частей. 

NASA показало спутник, на котором есть вода и может зародиться жизнь (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы получили новую фотографию известной туманности в космосе. Этот объект является домом для сотен новообразованных звезд. Благодаря оборудованию радиотелескопа, который расположен в Чили, специалисты смогли взглянуть на "Пламя" по-новому. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые нашли новую загадочную планету, которая находится относительно близко к нам. Она является газовым гигантом и имеет несколько своих особенностей. Одной из них является малый орбитальный период. Размеры этого мира схожи с Юпитером, однако масса превышает массу оного. Небесное тело имеет умеренную температуру на своей поверхности. Астрономы рассказали, как им удалось найти её. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CY5GlVOtWWL/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!