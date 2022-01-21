Уникальные фото с орбиты Марса: как выглядит самый большой вулкан Солнечной системы

Космический аппарат прислал на Землю новые фотографии поверхности Красной планеты. Об этом пишет издание Forbes.

Марс. Фото из открытых источников

Орбитальный космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" сделал уникальные фотографии Марса. На новых снимках можно увидеть несколько достопримечательностей этого мира.





Фото: Forbes



• Внизу можно наблюдать гору под названием Олимп;

Она является самым большим, а также самым высоким вулканом во всей Солнечной системе. Высота Олимпа составляет 22 километра, а диметр 540 километров.

• Выше от Олимпа можно увидеть ряд из гор Тарсис;

Они являются щитовидными вулканами. Слева направо - Аскрийская гора (вулкан высотой 18 километров и диметром 460 километров), гора Павлина (высота 14 километров) и гора Арсия (высота 19 километров).

Для справки: "Аль-Амаль" первый аппарат ОАЭ, который исследует другую планету. Его задачей является создание первой полной картины климата Красной планеты в течение одного марсианского года.

Фото: Forbes



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что благодаря обсерватории солнечной динамики ученым удалось получить фотографии мощной вспышки на Солнце. Её отнесли к среднему уровню таких явлений. Астрономы отметили, что такая активность нашей звезды может влиять на радиосвязь, а также представлять угрозу для космических кораблей.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA показало в космосе небесное тело, на котором может зародиться жизнь. На нём есть океаны, скрытые под коркой льда. Взаимодействие воды с горными породами может потенциально привести к появлению жизни.

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