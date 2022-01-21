Уникальные фото с орбиты Марса: как выглядит самый большой вулкан Солнечной системы

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Денис Подставной
Космический аппарат прислал на Землю новые фотографии поверхности Красной планеты. Об этом пишет издание Forbes.
Марс. Фото из открытых источников
Орбитальный космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" сделал уникальные фотографии Марса. На новых снимках можно увидеть несколько достопримечательностей этого мира.
Фото: Forbes
• Внизу можно наблюдать гору под названием Олимп;
Она является самым большим, а также самым высоким вулканом во всей Солнечной системе. Высота Олимпа составляет 22 километра, а диметр 540 километров.
• Выше от Олимпа можно увидеть ряд из гор Тарсис;
Они являются щитовидными вулканами. Слева направо - Аскрийская гора (вулкан высотой 18 километров и диметром 460 километров), гора Павлина (высота 14 километров) и гора Арсия (высота 19 километров).
Для справки: "Аль-Амаль" первый аппарат ОАЭ, который исследует другую планету. Его задачей является создание первой полной картины климата Красной планеты в течение одного марсианского года.
Фото: Forbes
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что благодаря обсерватории солнечной динамики ученым удалось получить фотографии мощной вспышки на Солнце. Её отнесли к среднему уровню таких явлений. Астрономы отметили, что такая активность нашей звезды может влиять на радиосвязь, а также представлять угрозу для космических кораблей.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA показало в космосе небесное тело, на котором может зародиться жизнь. На нём есть океаны, скрытые под коркой льда. Взаимодействие воды с горными породами может потенциально привести к появлению жизни.
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