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Уникальные фото с орбиты Марса: как выглядит самый большой вулкан Солнечной системы

"Аль-Амаль" изучает атмосферу Марса в попытке создать первую полную картину его климата в течение марсианского года

сегодня, 13:40
Автор:

Денис Подставной
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Космический аппарат прислал на Землю новые фотографии поверхности Красной планеты. Об этом пишет издание Forbes. 

Уникальные фото с орбиты Марса: как выглядит самый большой вулкан Солнечной системы

Марс. Фото из открытых источников

Орбитальный космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" сделал уникальные фотографии Марса. На новых снимках можно увидеть несколько достопримечательностей этого мира. 

Уникальные фото с орбиты Марса: как выглядит самый большой вулкан Солнечной системы - фото 2

Фото: Forbes

• Внизу можно наблюдать гору под названием Олимп;

Она является самым большим, а также самым высоким вулканом во всей Солнечной системе. Высота Олимпа составляет 22 километра, а диметр 540 километров. 

• Выше от Олимпа можно увидеть ряд из гор Тарсис;

Они являются щитовидными вулканами. Слева направо - Аскрийская гора (вулкан высотой 18 километров и диметром 460 километров), гора Павлина (высота 14 километров) и гора Арсия (высота 19 километров). 

Для справки: "Аль-Амаль" первый аппарат ОАЭ, который исследует другую планету. Его задачей является создание первой полной картины климата Красной планеты в течение одного марсианского года.

Уникальные фото с орбиты Марса: как выглядит самый большой вулкан Солнечной системы - фото 3

Фото: Forbes

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что благодаря обсерватории солнечной динамики ученым удалось получить фотографии мощной вспышки на Солнце. Её отнесли к среднему уровню таких явлений. Астрономы отметили, что такая активность нашей звезды может влиять на радиосвязь, а также представлять угрозу для космических кораблей. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA показало в космосе небесное тело, на котором может зародиться жизнь. На нём есть океаны, скрытые под коркой льда. Взаимодействие воды с горными породами может потенциально привести к появлению жизни. 


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Источник: https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2022/01/20/in-photos-hope-spacecraft-at-mars-sends-back-stunning-new-images-of-the-red-planet/?sh=7591bf52f4e1
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