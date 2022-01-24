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На Марсе обнаружили странные фиолетовые камни: как они выглядят (ФОТО)

NASA Perseverance находит фиолетовые камни практически по всей территории кратера Езеро

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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Марсоход американского ведомства NASA нашел загадочные камни на поверхности Красной планеты. Об этом пишет издание IFLS. 

На Марсе обнаружили странные фиолетовые камни: как они выглядят (ФОТО)

Марс. Фото из открытых источников

Как указывается в материале, практически на всех участках марсианского кратера Езеро шестиколесный робот-исследователь Perseverance обнаружил необычные камни фиолетового цвета. Отмечается, что в настоящее время ученые пока не знают точной причины формирования такого покрытия, а также как именно оно появилось. Найденные образцы обладали самыми разными размерами: от крошечных камешков до крупных камней. 

Фиолетовый цвет выглядит как тонкое покрытие на одних камнях и как пятна краски на других. Как отмечают ученые, они раньше не наблюдали такой тип фиолетового покрытия. 

Проведя исследования с помощью научного инструмента Supercam, который лазером испарил участок породы и изучил свойства камней, ученые получили первые результаты. Они выявили, что  фиолетовый слой мягче и отличается химическим составом от нижнего слоя камня.  Кроме того, стало известно, что покрытие богато водородом и магнием.

На Марсе обнаружили странные фиолетовые камни: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Фото: Nationalgeograpic/ PHOTOGRAPH BY NASA, JPL-CALTECH

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что ученые рассказали, что может произойти, если наша планета перестанет вращаться.  Наша планета вращается с самого начала её формирования и её практически ничего не может остановить. 

Также сайт "Комментарии" писал, что американские специалисты опубликовали фотографию космического объекта, на котором присутствует вода. Астрономы считают, что процессы на этом спутнике могут в будущем привести к зарождению жизни. 


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Источник: https://www.iflscience.com/space/mysterious-purplecoated-rocks-found-all-over-the-place-on-mars/
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