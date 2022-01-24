На Марсе обнаружили странные фиолетовые камни: как они выглядят (ФОТО)

Марсоход американского ведомства NASA нашел загадочные камни на поверхности Красной планеты. Об этом пишет издание IFLS.

Марс. Фото из открытых источников

Как указывается в материале, практически на всех участках марсианского кратера Езеро шестиколесный робот-исследователь Perseverance обнаружил необычные камни фиолетового цвета. Отмечается, что в настоящее время ученые пока не знают точной причины формирования такого покрытия, а также как именно оно появилось. Найденные образцы обладали самыми разными размерами: от крошечных камешков до крупных камней.

Фиолетовый цвет выглядит как тонкое покрытие на одних камнях и как пятна краски на других. Как отмечают ученые, они раньше не наблюдали такой тип фиолетового покрытия.

Проведя исследования с помощью научного инструмента Supercam, который лазером испарил участок породы и изучил свойства камней, ученые получили первые результаты. Они выявили, что фиолетовый слой мягче и отличается химическим составом от нижнего слоя камня. Кроме того, стало известно, что покрытие богато водородом и магнием.





Фото: Nationalgeograpic/ PHOTOGRAPH BY NASA, JPL-CALTECH

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что ученые рассказали, что может произойти, если наша планета перестанет вращаться. Наша планета вращается с самого начала её формирования и её практически ничего не может остановить.

Также сайт "Комментарии" писал, что американские специалисты опубликовали фотографию космического объекта, на котором присутствует вода. Астрономы считают, что процессы на этом спутнике могут в будущем привести к зарождению жизни.

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