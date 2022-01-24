Ученые рассказали, что будет, если Земля перестанет вращаться

Ученые рассказали, что может произойти, если наша планета перестанет вращаться. Об этом передает издание Space.

Земля. Фото из открытых источников

Земля вращается с самого начала своего рождения (уже четыре с половиной миллиарда лет). Наш дом создан из осколков оставшихся после образования Солнца в результате коллапса огромного облака материи.

По словам астрономов, причиной, по которой Земля продолжает свое вращение до сих пор и будет это делать еще долгое время, является то, что её практически ничего не может остановить.

Если вы покрутите карусель на детской площадке и отпустите ее, в конце концов она остановится. Это потому, что когда она вращается, воздух и поверхность игровой площадки давят на неё, вызывая трение и замедляя ее. Земля вращается в космосе, который практически пуст. В космосе нет даже воздуха, на который можно было бы натолкнуться и замедлить вращение Земли.

Однако есть одна вещь, которая замедляет вращение Земли: Луна. Из-за её гравитационного воздействия земные сутки удлиняются на одну секунду каждые 50 000 лет.

В материале указывается, что единственное, что может остановить вращение Земли, это если в нее врежется другая планета. Однако, даже если бы это произошло, более вероятно, что это изменило бы способ вращения Земли, а не остановило бы её совсем.

Ученые рассказали о некоторых из многих изменений, которые бы последовали после того, как наша планета перестала бы вращаться:

• День длился бы полгода, как и ночь. Днем планета могла бы сильно нагреваться, а ночью гораздо сильнее остывать. Это повлияло бы на климат.

• Большая разница температур между днем ​​и ночью вызовет сильные ветры, которые будут перемещать теплый воздух к более прохладной, ночной стороне Земли. Ветер также будет дуть из теплых регионов вокруг экватора в холодные полярные регионы. На вращающейся Земле этого не происходит, потому что ветер отклоняется в сторону.

• Встретятся восточные и западные ветры, а также ветры, дующие к полюсам. Возможно, они могли бы создать огромные вихри ветра размером с целые континенты.

• Исчезнет магнитное поле

Ядро Земли частично состоит из расплавленного железа. Вращательное движение Земли превращает это расплавленное железо в магнит и придает Земле магнитное поле.

Без него люди бы были подвержены заболеваниям, вызванным излучением, исходящим от солнечных частиц и космических лучей из-за пределов Солнечной системы.

Кроме того, некоторые птицы используют магнитное поле, чтобы найти дорогу, поэтому без вращения Земли они бы заблудились.

•Одна и та же картина на ночном небе

Из-за прекращения вращения были бы видны одни и те же звезды, так как вы всегда смотрели бы в космос в одном и том же направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат ОАЭ прислал новые фотографии Красной планеты. На них можно увидеть несколько известных достопримечательностей.

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