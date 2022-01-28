Установить устойчивую связь с украинским спутником "Січ-2-1" не удалось: что сейчас с аппаратом

В КБ "Южное" рассказали о состоянии украинского спутника "Січ-2-1". Пост с комментариями представителей компании был опубликован на официальной странице Facebook.

"Сич-2-30". Фото: facebook.com/DNcustomsUA

13 января 2022 в результате кластерного пуска ракета-носитель Falcon 9 вывела украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" на орбиту нашей планеты.

Как отметили специалисты, после отделения космического аппарата с ним была установлена ​​связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

Однако, как рассказали в КБ "Южное": "Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации".

Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата.

Специалисты подчеркнули, что благодаря заложенным на этапе разработки и создания спутника инженерным решениям и алгоритмам работы, "Січ-2-1" самостоятельно перезагрузился и восстановил свою работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

По данным ученых, в течение следующих одно — двух месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии и это позволит привести аппарат в штатную ориентацию.

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