Cтудент попросил у Илона Маска Tesla Model 3: что ответил миллиардер

Известный американский предприниматель и основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX Илон Маск торгуется с 19-летним студентом, который создал страницу, отслеживающую его перемещения. Об этом пишет издание IXBT.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как стало известно, прошлой осенью Илон Маск отправил 19-летнему парню сообщение с просьбой закрыть страницу в социальной сети Twitter, которая отслеживает перемещение его частного самолета.

Предприниматель говорит, что страница @ElonJet представляет угрозу для его безопасности. В ответ на это, студент-первокурсник ответил, что может удалить её, однако это "будет стоить всего лишь Tesla Model 3".

Для справки: на страницу в соцсети @ElonJet подписано более ста тысяч пользователей.

Кроме того, Маск поинтересовался, сколько зарабатывает студент на этой странице. На что владелец ответил, что доход не превышает двадцати долларов в месяц.

После этого миллиардер предложил сумму в пять тысяч долларов за удаление страницы. В свою очередь студент предложил Маску добавить еще один ноль к сумме.

Илон Маск сказал, что подумает над этим, после чего владелец страницы добавил, что согласился бы и просто на стажировку в одной из компаний предпринимателя. В материале указывается, что это сообщение Маск ока еще не открывал.

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