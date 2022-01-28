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Cтудент попросил у Илона Маска Tesla Model 3: что ответил миллиардер

Маск предложил студенту-первокурснику пять тысяч долларов в обмен на удаление аккаунта @ElonJet

сегодня, 15:40
Автор:

Денис Подставной
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Известный американский предприниматель и основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX Илон Маск торгуется с 19-летним студентом, который создал страницу, отслеживающую его перемещения. Об этом пишет издание IXBT. 

Cтудент попросил у Илона Маска Tesla Model 3: что ответил миллиардер

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Как стало известно, прошлой осенью Илон Маск отправил 19-летнему парню сообщение с просьбой закрыть страницу в социальной сети Twitter, которая отслеживает перемещение его частного самолета. 

Предприниматель говорит, что страница @ElonJet представляет угрозу для его безопасности. В ответ на это, студент-первокурсник ответил, что может удалить её, однако это "будет стоить всего лишь Tesla Model 3". 

Для справки: на страницу в соцсети @ElonJet подписано более ста тысяч пользователей. 

Кроме того, Маск поинтересовался, сколько зарабатывает студент на этой странице. На что владелец ответил, что доход не превышает двадцати долларов в месяц. 

После этого миллиардер предложил сумму в пять тысяч долларов за удаление страницы. В свою очередь студент предложил Маску добавить еще один ноль к сумме. 

Илон Маск сказал, что подумает над этим, после чего владелец страницы добавил, что согласился бы и просто на стажировку в одной из компаний предпринимателя. В материале указывается, что это сообщение Маск ока еще не открывал. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что робот впервые провел операцию без помощи человека. Результаты лучше, чем у хирургов. В четырех экспериментах на тканях свиней робот прекрасно справился с ушиванием двух концов кишечника – одной из наиболее сложных и деликатных задач в абдоминальной хирургии.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Apple тестирует разблокировку iPhone лицом в маске. Стало известно, на каких моделях доступна опция. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/28/mne-ne-nravitsja-ideja-byt-zastrelennym-psihom--ilon-mask-torguetsja-s-19letnim-parnem-otlezhivajushim-peremeshenija.html
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